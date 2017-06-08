Первого июня - в День защиты детей - Институт Конфуция при ТНУ поздравил детей-сирот дошкольного возраста детского дома №1 города Душанбе с замечательным праздником, дав возможность в очередной раз окунуться в беззаботную пору сказочных грез и улыбок.

Виновников торжества ожидал сюрприз – творческая программа с множеством подарков, подготовленная коллективом преподавателей и учащихся Института Конфуция при ТНУ. Песни на китайском языке, а также яркое запоминающееся танцевальное выступление ансамбля Института явно пришлись по вкусу детям. В дополнение к этому всем деткам устроили фотосессию, подарили сладкие подарки, а также полный набор школьных принадлежностей и хорошее настроение!

Фото предоставлено Институтом Конфуция при ТНУ. Директор Института Конфуция при ТНУ с китайской стороны Дзя Дзин Фан и директор Института Конфуция при ТНУ с таджикской стороны Нозим Махмадиев.

- В Китае 1 Июня тоже отмечается с большим размахом, - рассказала директор Института Конфуция при ТНУ с китайской стороны Дзя Дзин Фан. – Поэтому наш Институт Конфуция с большим волнением и радостью ждет и готовится к этому дню, мы хотим подарить частичку своего счастья и любви как можно большему количеству детей во всем мире и, в частности, таджикским детям.

Свою коллегу поддержал директор Института Конфуция при ТНУ с таджикской стороны Нозим Махмадиев, который поблагодарил работников детских домов за их неоценимую ежедневную деятельность, которую, быть может, редко отмечают окружающие, но, тем не менее, ценность их вклада невозможно недооценить.

- Не бывает чужих детей, все они – наше будущее, за которое в ответе каждый из нас, - отметил г-н Махмадиев.

В этом году коллективу Института Конфуция удалось создать праздничное настроение для 101 воспитанника столичного детского дома №1. Посещение детских домов, помощь и поддержка – всё это стало доброй традицией в команде культурно-образовательного Института Конфуция при ТНУ. Напомним, что в прошлом году его коллектив провел благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями из республиканской школы-интерната особого режима Гиссарского района.

Свою признательность команде Института Конфуция при ТНУ выразила директор детского дома №1 г. Душанбе Рукадмо Каландарова:

- Всемирный день защиты детей стал традиционным праздником доброты, понимания и милосердия. Очень добрые и важные дела делаются в этот день многими людьми и компаниями. Нужно признать, что в мире миллиарды маленьких жителей, которые больше других нуждаются в защите и помощи. У них слишком редко случается повод для улыбки, их детство нельзя назвать счастливым. Обделённые любовью, нуждающиеся в помощи дети всегда рядом с нами. И даже самая маленькая толика заботы и внимания вызовет на их лицах искреннюю и благодарную улыбку. Спасибо за внимание руководству и ребятам Института Конфуция за то, что нашли время, средства и желание в своих сердцах, чтобы поздравить наших детей.

Институт Конфуция при ТНУ планирует и дальше продолжать участие в подобных акциях.