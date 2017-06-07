7 июня в Сочи открывается российский кинофестиваль «Кинотавр». За победу в конкурсе буду бороться 15 картин — среди них много дебютов; специальным событием фестиваля станет показ фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Кинокритик Антон Долин рассказывает на «Медузе», с какими картинами связаны самые большие ожидания «Кинотавра».

Кстати, в рамках конкурсной программы короткометражных фильмов будет представлен дебютный фильм таджикской поэтессы Анисы Сабири – «Искупление». Показ состоится 9 июня. В фильме снялись известные таджикские актеры Хуршед Мустафоев и Тереза Заурбекова, а также поэт и журналист Антон Родин.

После ревизии мирового кино, проведенной в Каннах, наступает время для отчета о состоянии дел в российском кинематографе. Нравится это кому-то или нет, но «Кинотавр»-2017 пройдет под знаком «Нелюбви». И не только потому, что президент фестиваля Александр Роднянский — еще и продюсер самого нашумевшего российского фильма года, который будет показан в Сочи вне конкурса. Взвинченное и порой агрессивное обсуждение картины Андрея Звягинцева в очередной раз показало то уникальное место, которое занимает этот режиссер — не только самый успешный в нынешнем российском авторском кино, но и умеющий лучше других бить по больным точкам. Фестиваль в Сочи — своеобразная проверка остальных авторов на способность создать силовое поле зрительского внимания и, так или иначе, осмыслить современность.

Само слово «нелюбовь» уже вызвало массу комментариев, от нравоучительных до саркастических. Названия некоторых конкурсных картин «Кинотавра» звучат не менее интригующе: «Заложники», «Аритмия», «Теснота», «Жги», «Скоро все кончится» и, наконец, «Мертвым повезло». Тут, кажется, не до оптимизма, не до любви. Хотя впечатление может оказаться обманчивым. А финальный итог зависит от вердикта, который вынесет жюри во главе с Евгением Мироновым — не только выдающимся артистом, но и сопродюсером одного из самых оптимистичных фильмов года, «Времени первых».

В конкурсе «Кинотавра» семь дебютов (это половина программы) — можно предположить, что российское кино вновь пробует изобрести себя заново. Да и многие известные авторы тоже. Юсуп Разыков, например, в «Турецком седле» рассказал неожиданную историю ушедшего на пенсию «топтуна» из КГБ; бывший кинокритик Роман Волобуев после артхаусного «Холодного фронта» снял фильм с вызывающим названием «Блокбастер», а Юрий Грымов и вовсе замахнулся на чеховских «Трех сестер». Самая любопытная трансформация произошла с режиссером легкомысленных коммерческих комедий Резо Гигинеишвили, чьи жесткие и бескомпромиссные «Заложники» уже произвели в минувшем феврале сильное впечатление на Берлинале. Теперь этот фильм о захвате самолета в Грузии 1980-х будет впервые показан в России.

Из всех дебютных картин самые большие ожидания связаны с «Теснотой», первым полнометражным фильмом 26-летнего ученика Александра Сокурова — уроженца Нальчика Кантемира Балагова. Лента об одной еврейской семье на Северном Кавказе конца 1990-х вызвала фурор в Каннах, где была представлена в рамках программы «Особый взгляд» и заслужила престижный диплом ФИПРЕССИ. Еще один важный дебют — «Мифы» (по другой версии названия, «Мифы о Москве») Александра Молочникова, молодого актера, уже поставившего два спектакля на сцене МХТ в Москве. В этой хулиганской фантазии-капустнике на темы древнегреческой мифологии занят беспрецедентный актерский состав: Сергей Безруков и Ксения Раппопорт, Максим Суханов и Надежда Маркина, Иван Ургант и Виктория Исакова, Паулина Андреева и Федор Бондарчук (также продюсер картины). В прошлом году на «Кинотавре» показывал свой первый фильм Илья Учитель, в этом настало время другого наследника кинематографической династии — Ивана Шахназарова: его фильм о гротескных похождениях рок-музыкантов называется попросту «Рок».

Темная лошадка конкурса и еще один дебют — снятый без господдержки фильм 56-летнего Алексея Рыбина, известного в качестве писателя и журналиста, но прежде всего, гитариста легендарной группы «Кино». Его «Скоро все кончится» — мрачная и прямолинейная, сделанная с оглядкой на раннего Балабанова, история отношений петербургского рабочего и проститутки. Подоплека картины — политическая, сам автор утверждает, что он отталкивался от анализа пропагандистских телепрограмм, которые бездумно смотрит немалая часть населения. Сразу вспоминается «Нелюбовь» и финальный аккорд фильма — просмотр персонажами «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым.

Самая ожидаемая картина конкурса — «Аритмия», драма о враче «Скорой помощи», жена которого решила подать на развод (еще одна невольная параллель с «Нелюбовью»). Это очередной, снятый после четырехлетнего перерыва, полнометражный фильм Бориса Хлебникова, одного из многолетних любимцев «Кинотавра» и ведущих режиссеров отечественного кино. Сценарий написан им в соавторстве с Натальей Мещаниновой («Комбинат «Надежда»), оператор — Алишер Хамиходжаев, в главных ролях — Жан-Пьер Лео российского кинематографа нулевых Александр Яценко и актриса «Мастерской Петра Фоменко», звезда инстаграма Ирина Горбачева. Если не они поставят нам диагноз, то кто?