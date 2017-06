Deputies of Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament have unanimously supported the proposal of their colleague to vest relevant bodies with powers to get information about citizens visiting the so-called ‘undesirable’ websites.

