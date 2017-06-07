Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня ратифицировала подписанное в январе текущего года грантовое соглашение между правительством республики с Исламским банком развития по повышению потенциала Министерства энергетики и водных ресурсов страны.

По словам министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, соглашение предусматривает выделение грантовых средств в размере 280 тыс. долларов США для улучшения условий работы сотрудников ведомства, подготовки подзаконных актов, покупки мебели, компьютеров и принтеров.

В рамках реализации соглашения предусмотрена также подготовка предложений министерства по реструктуризации ОАХК «Барки Точик».

Для реализации соглашекния правительством Таджикистана будет выделено 36 тыс. долларов США.

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