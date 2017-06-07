В Таджикистане снова открыт доступ к видеохостингу Youtube и социальной сети Facebook. Они были заблокированы некоторыми провайдерами в прошлом году. О разблокировке соцсетей сообщают сами пользователи социальных сетей.

Холикназар Джумаев, пресс-секретарь компании «Вавилон-Мобайл», прокомментировал эту новость так: «Наша компания давно открыла доступ к Youtube и Facebook, еще год назад. Больше блокировок не было».

Последнее время блокировка этих сайтов – частое явление в таджикском обществе. Но пользователи уже давно адаптировались, и заходят в соцсети через анонимайзеры.

Последняя длительная блокировка соцсетей в стране произошла после мятежа Абдухалима Назарзода в сентябре 2015 года. Блокировка соцсетей длилась вплоть до марта 2016 года: опять же о ней сообщили пользователи. Эта новость их порадовала, поскольку на использование прокси и VPN для обхода блокировок уходила большая часть интернет-трафика.

Напомним, на пресс-конференции по итогам 2015 года Служба Связи опровергала свою причастность к блокировкам сайтов. В частности заместитель председателя Службы связи Татьяна Холмуродова заявила, что Служба не давала никаких поручений о блокировке сайтов.

«Тот, кто говорит, что Служба связи поручила блокировать сайты, у них есть какие-либо документальные подтверждения? Пусть покажут? Ни один гражданин не написал даже одну жалобу о блокировке сайтов, поэтому обвинения в адрес Службы связи - эта явная ложь», - заявила тогда Холмуродова.

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