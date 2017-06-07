Политика деофшоризации, проводимая в России, приносит противоположные результаты, пришел к выводу Reuters. По данным агентства, крупнейшие российские бизнесмены предпочитают терять статус налогового резидента в России, чем платить здесь налоги, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

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Два человека из первой сотни богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes рассказали Reuters, что перестали быть налоговыми резидентами России (для этого достаточно находиться в стране менее 183 дней в году). На такой шаг они пошли после вступления в силу в 2014 году «закона о деофшоризации», согласно которому собственники офшоров должны были раскрыть свои активы российским властям и платить с них налоги.

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (№ 8 в российском списке Forbes, состояние — $14 300 млн), оставшийся налоговым резидентом России, сообщил изданию, что знает о нескольких случаях, когда его коллеги-бизнесмены решили перестать быть налоговыми резидентами России, покинув страну. 

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«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — сказал Потанин.

Как отмечает издание, официальной статистики о том, сколько людей стали налоговыми нерезидентами России с момента принятия закона, нет. Также нет публичных данных о размере активов, которыми владеют эти предприниматели. Бывший чиновник, близкий к Кремлю, заявил изданию, что, по его оценкам, примерно третья часть из 500 самых богатых российских бизнесменов покинула страну с момента принятия закона о деофшоризации. Какая часть из них руководствовалась нежеланием платить налоги в России, он не уточнил, однако отметил, что велика вероятность, что это доля немалая. Согласно исследованию, проведенному адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (его результаты приводит Reuters), из примерно 300 состоятельных россиян, которые являются бенефициарами офшоров, отказаться от статуса российского налогового резидента решили 40%, а еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.

Reuters опросил более десятка российских крупных бизнесменов, их менеджеров и юристов, а также бывших чиновников. Агентство пришло к выводу, что в российском бизнесе сформировался целый сегмент собственников, которые сохранили основные активы в России, однако находятся вне российской налоговой системы.

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Reuters приводит слова пожелавшего сохранить анонимность «одного из ведущих российских бизнесменов», который утверждает, что если бы не было закона о контролируемых иностранных компаниях (по которому российские налогоплательщики должны раскрывать свои офшоры), то он продолжал бы платить налоги в России, однако «сейчас это невозможно». Другой миллиардер отмечает, что он и многие его друзья-бизнесмены «сидят все в ожидании того, что будет хуже».

Согласно закону о контролируемых иностранных компаниях 2014 года, все российские налогоплательщики обязаны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Это нужно для того, чтобы эти активы могли облагаться налогами. Этот закон касается тех бизнесменов, которые более 183 дней в году проводят в России. До принятия закона российские предприниматели не были обязаны отчитываться о своих доходах за рубежом.

В 2015 году сообщалось о выходе из российского налогового резидентства акционеров «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Алексея Кузьмичева (в самой «Альфе-Групп» эту информацию отрицали). Некоторые из богатейших российских бизнесменов выбирают другие пути. В частности, управляющий акционер Rambler & Co Александр Мамут перевел иностранные активы в отдельный траст (его он оформил на своих несовершеннолетних детей-нерезидентов). Аркадий Ротенберг продал активы, которые он контролирует через офшоры, своему сыну Игорю. В 2016 году Forbes сообщал, что статус налогового резидента России утратил основной акционер USM Holdings Алишер Усманов. Впоследствии представители бизнесмена опровергали эту информацию: они признавали, что Усманов в 2015 году провел за рубежом более 183 дней, однако указали на то, что часть этого срока он потратил на лечение, а значит, согласно Налоговому кодексу это время «не учитывается налоговыми органами в качестве нахождения за пределами страны».