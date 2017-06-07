Суд в Алматы заочно приговорил бывшего министра энергетики Казахстана и экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы. Выдачи банкира добивается в том числе и Россия, сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы заочно осудил на 20 лет лишения свободы бывшего главу БТА Банка Аблязова. Помимо этого ему присудили конфискацию имущества и запретили на три года заниматься профессиональной деятельностью.

Аблязов был признан виновным в совершении преступлений по шести статьям Уголовного кодекса Казахстана. В их числе создание преступного сообщества, растрата чужого имущества, легализация средств, полученных преступным путем, злоупотребление полномочиями.



Сам экс-банкир на процессе не присутствовал, поскольку последние несколько лет находится во Франции.

Выдачи Аблязова добивается в том числе и Россия, обвиняющая бывшего главу БТА Банка в хищении $5 млрд. В октябре 2015 года премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал документ о депортации банкира, однако спустя год государственный совет страны отменил это решение. В Париже посчитали, что просьба об экстрадиции «преследовала политические цели».



В Москве отказ в экстрадиции назвали политическим и указали, что действия Франции не соответствуют нормам международного права.



Аблязов покинул Казахстан в 2009 году, после того как БТА Банк был объявлен банкротом и национализирован. Сначала экс-банкир укрывался в Великобритании, где ему было предоставлено политическое убежище. В 2012 году Высокий суд Лондона назначил Аблязову наказание в виде тюремного заключения сроком на 22 месяца за проявленное неуважение к суду, но экс-банкир скрылся от английского правосудия.



31 июля 2013 года Аблязов был арестован во Франции. Все вменяемые ему обвинения экс-банкир отрицает.