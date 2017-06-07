По итогам состоявшейся 6 июня жеребьевки интерзональных полуфиналов Кубка АФК-2017, чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» встретится с победителем пары «Хоум Юнайтед» (Сингапур) – «Церес» (Филиппины), сообщается на сайте ФФТ.

Жеребьевка интерзональных полуфиналов состоялась 6 июня в гостинице «Марриотт» в Куала-Лумпуре. По ее итогам душанбинский «Истиклол», который стал победителем зоны Центральная Азия, в интерзональном полуфинале встретится с победителем зоны Юго-Восточной Азии. В финальном матче зоны АСЕАН встретятся клубы «Хоум Юнайтед» (Сингапур) и «Церес» (Филиппины). Эти встречи пройдут 2 и 9 августа.

В первом интерзональном полуфинальном матче Кубка АФК-2017 «Истиклол» 22 августа на Центральном республиканском стадионе Душанбе примет победителя пары «Хоум Юнайтед» – «Церес». Ответный поединок состоится 12 сентября либо в Сингапуре, либо на Филиппинах. В случае успеха в интерзональном финале чемпион Таджикистана встретится с победителем другого полуфинала «Бенгалуру» (Индия) – «25 апреля» (КНДР). Интерзональные финалы будут сыграны 27 сентября и 18 октября.

В финальных играх зоны Запад 12 и 26 сентября сойдутся сирийская «Аль-Вахда» и иракский «Эйр-Форс».

Финальный поединок Кубка АФК-2017 будет сыгран 4 ноября. В случае если «Истиклол» пробьется в финал, то решающий поединок второго по значимости клубного турнира Азии состоится в Душанбе.