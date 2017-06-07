Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли из незаконного оборота свыше 90 кг наркотических средств.

Глава пресс-центра антинаркотического ведомства республики полковник Хушнуд Рахматуллоев распространил сообщение о том, что 13 мая в результате принятых мер сотрудники межрайонного Отдела Дарваз Управления Агентства по ГБАО во взаимодействии с сотрудниками Отдела ГКНБ по Дарвазскому району на автодороге Калаихумб-Хорог вблизи селения Ширговад Дарвазского района остановили автомашину «Мерседес-Бенц» под управлением 23-летнего жителя района.

При осмотре автомашины из багажника был изъят мешок, в котором находилось 20 перевязанных скотчем пакетов с веществом, имеющим специфический запах.

Согласно заключению Отдела судебных экспертиз УАКН по ГБАО изъятое вещество представляет собой опий весом 20 кг 044 гр.

16 мая при проведении операции сотрудниками Отдела Агентства в Ишкашимском районе Управления АКН по ГБАО совместно с военнослужащими Управления Погранвойск по ГБАО в селении Сучи Ишкашимского района была предотвращена попытка незаконного перехода государственной границы тремя гражданами Исламской Республики Афганистан, в ходе которой нарушители открыли огонь и пользуясь тёмным временем суток, вернулись на сопредельную территорию. При осмотре места происшествия на берегу реки Пяндж был обнаружен полиэтиленовый мешок с веществом зеленоватого цвета и целлофановый пакет с тестообразным веществом.

Согласно заключению Отдела судебных экспертиз УАКН по ГБАО изъятые вещества представляет собой 10 кг 274 грамм гашиша и 1кг 461 гр героина.

21 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления Агентства по Хатлонской области в джамоате Гулистон Восейского района была остановлена легковая автомашина марки “Тойота-Кэмри” под управлением жителя района Рудаки. При осмотре багажника автомобиля было обнаружено и изъято два мешка с веществом коричневого цвета и тестообразным веществом.

Согласно заключению Отдела судебных экспертиз УАКН по Хатлонской области изъятые вещества представляют собой 30 кг 230 грамм гашиша и 11 кг 440 грамм опия. Общий вес изъятых наркотиков составляет 41 кг 670 гр.

Предварительное расследование установило, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

31 мая сотрудниками Агентства в районе Джайхун Хатлонской области был задержан житель Пянджского района. При осмотре спортивной сумки задержанного было обнаружено и изъято 15 целлофановых пакетов, обмотанных скотчем.

Согласно заключению Отдела судебных экспертиз АКН изъятое вещество является гашишем весом 18 кг 365 грамм.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.