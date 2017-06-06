Экс-министр внутренних дел Якуб Салимов, вышедший на свободу в прошлом году после 13 лет отсидки, просит президента Таджикистана объявить очередную амнистию в честь 20-летия Дня национального единства Таджикистана.

Свое открытое обращение президенту Таджикистана Эмомали Рахмону Салимов опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Я прошу Вас принять данное обращение от лица человека, который внес свой определенный вклад в установление мира и единства в Таджикистане, а позже стал жертвой нечестных политических игр, в результате чего провел 13 лет своей жизни в заключении», - написал Салимов на своей странице.

Он отмечает, что «в курсе того, что многие из заключенных в таджикских тюрьмах - жертвы закулисных игр», и не все, по его словам, находящиеся в заключении, «находятся там по доказанным преступлениям».

«В заключении также находятся те, кто задержан по надуманным и необоснованным обвинениям. В связи с чем, я думаю, что очередная амнистия может доказать миролюбивую политику правительства Таджикистана во главе с вами, как внутри страны, так и за ее пределами», - отмечает Салимов.

«В течение всех амнистий, которые были приняты в Таджикистане, были люди, которые вновь совершили преступления и получили новую «путевку» в тюрьму. Однако есть среди них и те, кто с каждого события получил положительный опыт, и инициатива государства об амнистии может дать им новый стимул направить свои возможности для развития государства», - написал Салимов.

Тем временем, в Таджикистане многие ждут, что в преддверии 20-й годовщины подписания Соглашения о мире и национальном согласии, которую Таджикистан отметит 27 июня, президент Эмомали Рахмон предложит парламенту республики проект очередного закона страны «Об амнистии». Только у президента страны есть привилегия предложить парламенту этот законопроект.

Последняя, 15 амнистия, в Таджикистане была объявлена в честь 25-ой годовщины независимости Таджикистана в августе прошлого года. Тогда свободу вышли или получили уменьшение срока наказания более 12 тысяч человек. Осужденных за особо тяжкие преступления та амнистия не затронула.

В Таджикистане амнистии традиционно объявляются в честь «круглых» дат основных государственных праздников. Так, в честь 20-летия конституции Таджикистана в 2014 году амнистия затронула 10 тысяч человек, а в честь 20-летия государственной независимости в 2011 году в стране была объявлена «золотая» амнистия, по которой были помилованы 15 тысяч человек.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus