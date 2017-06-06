Дом бракосочетания Душанбе, он же центральный ЗАГС, теперь размещен не во дворце, а в небольшом одноэтажном здании в столичном комплексе «Наврузгох». Переезд Дома бракосочетания из Центра молодежи состоялся еще три месяца назад.

Дом бракосочетания исполнительного органа государственной власти Душанбе теперь расположен в столичном комплексе «Наврузгох», в небольшом одноэтажном здании. Решение о переезде центрального ЗАГСа было принято мэром Рустамом Эмомали.

До переезда, более 10 лет, Дом бракосочетания Душанбе располагался в Столичном деловом центре, напротив Таджикско-Российского (Славянского) университета, по улице Мирзо Турсунзаде. Нередко на этой трассе образовывались километровые пробки из-за того, что свадебные кортежи преграждали путь для движения транспорта.

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В апреле мэр подписал решение о переименовании Делового центра в Центр молодежи. И распорядился убрать из него Дом бракосочетания.

Столичный деловой центр, который ранее называли и Дворцом молодежи, кстати, был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. На открытии четырехэтажного центра сообщалось, что помимо Дома бракосочетания здесь будут расположены городское управление по делам молодежи, городской комитет по делам женщин, дворец бракосочетания, центр планирования семьи, музей истории молодежи Душанбе, Интернет-центр, свадебный салон, магазин для новобрачных, зал для проведения свадебных торжеств.

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