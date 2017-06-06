Рустам Азимов покинул пост заместителя премьер-министра Узбекистана, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на источники в правительстве.

В Кабинете Министров он руководил Комплексом по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций.

По имеющейся у редакции информации, Рустам Азимов возглавил Национальную компанию экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

Новым вице-премьером стал Джамшид Кучкаров, с 2005 года работавший первым заместителем министра финансов.

Рустам Азимов (1958 года рождения) многие годы работал первым заместителем премьер-министра — министром финансов. В декабре прошлого года он был освобожден от должности министра финансов и назначен заместителем премьер-министра.

Джамшид Кучкаров (1964 г. р.) до работы первым замминистра финансов занимал посты заместителя председателя Центрального банка (1996−1997) и заместителя министра финансов — начальника Главного управления государственного бюджета Минфина (1997−2005).

Еще до выборов многие эксперты пророчили, что именно Азимов станет премьер-министром Узбекистана, так как он отказался от участия в президентских выборах. Эксперты предполагали, что между Мирзиёевым и Азимовым может быть создан тандем.

В первые дни после сообщения о тяжелом состоянии эксперты говорили, что Азимов мог быть одним из претендентов на пост президента Узбекистана. Политологи пророчили возможное «соперничество» между Шавкатом Мирзиеевым и Рустамом Азимовым.

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