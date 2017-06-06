Полиция Лондона назвала имена двоих исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

Хурам Шазад Батт был уроженцем Пакистана, у него было гражданство Великобритании. Он был известен полиции и спецслужбам, однако информации о подготовке у властей не было, сообщает «Медуза».

Рашид Редуан не попадал в поле зрения полиции. Сообщается, что он называл себя выходцем из Марокко и Ливии и использовал имя Рашид Эльхдар и называл другой год рождения — 1991-й вместо 1986-го.

Имя третьего преступника пока не называется.

Подробности нападения

Около десяти часов вечера в субботу, 3 июня, трое мужчин начали давить прохожих на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании. Машина поехала в сторону Боро-маркета — знаменитого туристического рынка с овощами, фруктами, мясом, морепродуктами и множеством лавочек с готовой едой. Рынок в то время был закрыт, но рядом с Боро-маркетом находится множество пабов, вокруг которых в субботний вечер могли стоять сотни людей.

Покинув машину, террористы стали нападать на прохожих и посетителей пабов, у них было холодное оружие и устройства на теле, похожие на «пояса смертника». Очевидцы рассказывают, что террористы забегали в заведения и беспорядочно били окружающих ножами и кричали, что делают это ради Аллаха. Посетители давали отпор: в ресторане El Pastor, к примеру, террориста закидали бутылками и стульями.

Полиция получила сообщение о нападении в 22:08. Через 8 минут все трое нападавших были застрелены. Полицейские применили огнестрельное оружие и выпустили более 50 пуль по террористам. Как позднее объяснили в Скотланд-ярде, у полиции были сведения, что у террористов есть взрывные устройства, поэтому пришлось действовать быстро. Потом выяснилось, что «пояса смертников» были муляжами. Очевидцы рассказывают, что поначалу полицейские не очень понимали, что вообще происходит.

Погибли 7 человек, еще 48 получили ранения. Более 20 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе один полицейский, который пытался противостоять преступникам с помощью одной лишь дубинки. Один прохожий был случайно ранен во время стрельбы по террористам, но его жизни ранение не угрожает. Вооружены были далеко не все полицейские, принимавшие участие в поимке террористов: в Великобритании сотрудники полиции, как правило, не носят оружие.

Журналисты после публикации снимка одного из преступников (на фото он лежит на асфальте в майке футбольного клуба «Арсенал») узнали детали его биографии. Мужчине 27 лет, он не раз попадал в поле зрения полиции: один раз его друг звонил в антитеррористическую «горячую линию» с жалобой на радикализацию взглядов своего знакомого, а около двух лет назад соседи обращались в полицию в связи с тем, что будущий террорист проповедовал радикальный ислам малолетним детям.

«Я позвонил на горячую линию. Я говорил с джентельменом. Я рассказал ему о беседе [с другом об „Исламском государстве“] и о том, почему, как я думал, его взгляды стали радикальными. Я сделал, что должен был, я знаю, другие люди сделали то, что должны были, но ничего не сделали власти», — рассказал автор одной из жалоб.

Более того, будущий террорист в 2016 году появлялся в документальном фильме канала Channel 4 о джихадистах в Лондоне. В фильме показывается, как он конфликтует с полицейскими, решившими обыскать группу мусульман после того, как они вывесили в Риджентс-парке флаг, схожий с символикой ИГ. Имя террориста пресса по просьбе полиции не называет. Сведений о личностях двух других преступников нет. Известно лишь, что у одного из них были ирландские документы.

Уже после убийства террористов полицейские провели два контролируемых взрыва в районе Боро-маркета. Что именно было подорвано, не сообщается.

Лондон после теракта

В столице Великобритании вновь введены повышенные меры безопасности. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что особенно тщательно будут охраняться мосты: на них в Лондоне произошел уже второй с начала года теракт. Лейбористы и другие политические оппоненты Мэй уже требуют от нее уйти в отставку и обращают внимание, что при консерваторах значительно сократились расходы на полицию и спецслужбы. Последние также столкнулись с критикой в связи с тем, что исполнители всех последних терактов в стране были им известны — и никаких мер по предотвращению преступлений принято не было.

Facundo Arrizabalaga / EPA

Жители Лондона после теракта демонстрировали, что их ничего не может запугать. К примеру, получило широкое распространение видео, на котором мужчина спокойно идет со стаканом пива по Боро-Хай-стрит, пока вокруг него в панике бегут посетители окрестных пабов. Мужчину сразу же назвали настоящим героем Лондона и символом того, что террористы никогда не запугают британцев. Другие шутили, что поведение мужчины более чем оправданно — пиво стоит в лондонских пабах в районе Боро-маркета настолько дорого, что допить его не может помешать ни один теракт.

Еще одна типичная для лондонцев реакция на теракт — интервью очевидца Ричарда Энджелла; он сумел спрятаться в одном из заведений рядом с Лондонским мостом, когда произошло нападение. Энджелл рассказал «Би-би-си», что персонал ресторана рисковал жизнью, чтобы закрыть двери в заведении и обезопасить посетителей, а также пообещал вернуться, оплатить свой счет и оставить двойные чаевые. «Если этих людей так оскорбляет, что я пью джин-тоник с друзьями, флиртую с красивыми мужчинами, общаюсь с блистательными женщинами, то я только чаще буду это делать, а не реже. Вот поэтому Лондон и великий, поэтому это лучший город на свете», — сказал он. Уже на следующий день после теракта он приехал к ресторану, чтобы заплатить за прошлый вечер, но заведение еще не работало.