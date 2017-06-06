В уезде Имам Сахиб северной провинции Кундуз продолжаются активные боевые действия. В отсутствие новых подкреплений уезд может быть захвачен боевиками, сообщают СМИ Афганистана со ссылкой на представителей местных властей.

4 - 5 июня Имам Сахиб подвергся наступлению талибов. Наутро 5 июня представители полиции провинции сообщили об отражении атаки, но, как выяснилось впоследствии, эта информация оказалась недостоверной.

«Прошедшей ночью стражи порядка прибыли сюда и приступили к проведению операции, – прокомментировал ситуацию по телефону глава уезда Имамуддин Курейши. – Но, к несчастью, талибы продвинулись дальше и подступают к центру уезда».

Как передаёт информагентство «Пажвок», на момент разговора с представителями СМИ Курейши находился в здании администрации уезда и своими глазами видел ожесточённые боевые действия. Глава уезда выразил опасения в связи с тем, что Имам Сахиб может быть захвачен талибами.

Уезд Имам Сахиб расположен на непосредственной близости с Пянджским районом Таджикистана.

Силовые структуры Таджикистана знают о происходящих за рекой Пяндж боевых действиях. Таджикские пограничники ведут активное наблюдение за происходящими в непосредственной близости с госграницей действиями, сообщил «АП» начальник пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного факта попытки незаконного перехода или прорыва границы Таджикистана с Афганистаном, ни одного случая попадания на нашу территорию пуль или снарядов, выпущенных с территории соседнего государства.

Источники «АП» в силовых структурах Таджикистана едины в том, что на сегодняшний день на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств, и в связи с обострением ситуации в Имам Сахибе нет необходимости выдвигать на границу дополнительные войска и технику.

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