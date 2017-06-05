Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о мошенниках, которые от имени перевозчика распространяют информацию о конкурсе по розыгрышу бесплатных билетов в социальных сетях.

"Аэрофлот официально заявляет, что розыгрыш бесплатных билетов, информация о котором стремительно распространяется в социальных сетях, является фейковым, авиакомпания не имеет к его проведению никакого отношения", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Накануне в интернете начала распространяться информация о конкурсе, который якобы проводил российский авиаперевозчик. В объявлении указывалось, что пользователю достались два бесплатных авиабилета, и предлагалось перейти на сайт с доменным именем, похожим на электронный адрес "Аэрофлота".

Когда пользователь переходил по указанной ссылке, ему предлагали зарегистрироваться и ответить на несколько вопросов, после чего ему приходило уведомление о том, что билеты выиграть не удалось.

Параллельно аналогичные предложения в соцсетях рассылались от лица авиакомпаний Emirates, KLM и Air France.

В сообщении авиаперевозчика отмечается, что участие в таких конкурсах может дать мошенникам доступ к личным данным, счетам и контактам пользователей.

"Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама", сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Как написал на своей странице в "Фейсбуке" директор по работе с частными клиентами компании Group-IB Руслан Юсуфов, клики на поддельных сайтах могут закончиться заражением компьютера пользователя вирусом-трояном, а информация об аккаунте может быть продана рекламным агентствам.