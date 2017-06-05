Яркий и красочный экологический праздник-фестиваль под названием «Вода – это жизнь», приуроченный ко Всемирному Дню окружающей среды (World Environment Day) состоялся в областном центре Согда - городе Худжанде с участием учащихся школ из 5 городов и районов Согдийской области.

На празднично украшенном школьном дворе знаменитой гимназии №13 города Худжанда в этот день собрались более 150 юных экологов – учащиеся 5-7 классов школ городов Худжанда, Гулистона, Истиклола, Бустона и джамоата Гозиён Бободжон Гафуровского района, а также руководство областных управлений образования и охраны окружающей среды, представители общественных организаций «Молодежная группа по защите окружающей среды» и «Амалиет барои хаёт», таджикско-китайской горно-промышленной компании и СМИ.

Учащиеся школ, разделившись на две команды под названиями «Об барои хаёт» и «Амалиет барои хаёт» в рамках различных викторин, конкурсов «Отгадай-ка!», «Почемучка», «Сказочные опыты в лаборатории», интерактивных игр «Верю-не верю», «Чем богаты моря и реки», «Кто быстрее очистит воду» посостязались в знаниях о воде – главного источника жизни на земле, его свойствах, тайнах водного мира, способах бережного и рационального использования воды и водных ресурсов.

Каждая команда символизировала собой чистый горный ручеек, а полученные за правильный ответ баллы сами ребята решили назвать капельками. Юные экологи продемонстрировали отличные знания, и с перевесом всего в одну капельку победу одержала команда «Об барои хаёт».

Экологический праздник-фестиваль «Вода – это жизнь!», который проходил в рамках объявленного в области «Года доступа к чистой питьевой воде» и посвящен Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», стал возможен благодаря проекту «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и использования природных ресурсов, реализуемого «Интерньюс» в Центральной Азии.

В рамках мероприятия были подведены итоги открытого школьного фестиваля-конкурса экологической журналистики, на который были представлены более 50 статей и сочинений учащихся целевых школ. Лучшие работы на тему бережного отношения к воде и водным ресурсам на трех языках – русском, таджикском и узбекском были опубликованы на страницах областных газет «Согдийская правда», «Хакикати Сугд» и «Сугд хакикати». Также компетентное жюри определило победителей конкурсов на лучший видеофильм, рисунок и фотографию на тему воды.

По словам главного редактора газеты «Согдийская правда», руководителя общественной организации «Амалиёт барои хаёт» и руководителя проекта Исхокджона Зокирова, итоги проекта показали, что нынешняя молодежь небезразличны к вопросам охраны окружающей среды, защиты природных богатств и водных ресурсов страны. «Видя счастливые лица ребят мы можем констатировать, что праздник удался. Этот проект, который направлен на повышение осведомленности и информирования учащихся и молодежи о вопросах рационального использования водных ресурсов, вызвал большой интерес, как среди учащихся, так и руководства школ и отделов образования целевых городов и районов. Отрадно, что наша молодежь любит свою родину и небезразлична к ее природным богатствам», - отметил он.