Группа таджикских и немецких археологов в 25 км от райцентра Дангаринского района в селении Хушдилон (Торбулак) проводит исследование городища, расположенного у подножия хребта Чолтов. Корреспондент «АП» побывал на месте раскопок.

Выехав утром из Душанбе, ближе к полудню мы оказались в Торбулоке. Пришлось ехать по пересеченной местности и бездорожью. Водитель привез нас прямо к месту раскопок. Археологи разделились на две группы. Раскопки на территории Торбулока проводили сотрудники отдела археологии Института истории, археологии и этнографии АН РТ и евразийского отделения Германского археологического института (г. Берлин).

Руководитель экспедиции - завотделом археологии Института Нуриддин Сайфуллоев - начал знакомить нас с коллегами-археологами прямо на месте раскопов.

- Этот памятник датируется III веком до нашей эры. Возможно, раннее и позднее средневековье, - тут же принялась рассказывать ведущий научный сотрудник отдела археологии Татьяна Филимонова.

Татьяна Филимонова: «Возможно, здесь когда-то реально существовали четыре родника и долина была более привлекательной». Asia-Plus

Первая экспедиция в 42-м

По ее словам, судя по находкам, сделанным местными жителями, здесь находился храм или святилище, которое располагалось на правом берегу ручья под скальным козырьком, у выхода родника.

Поселение, которое сформировалось при нем, частично находилось ниже храма, частично на левом берегу ручья. Судя по находкам, поселение было небольшого размера – в максимальном удалении от храма на 70-100 метров.

У другого раскопа руководитель немецкой группы археологов Гунвар Линдстрём и ее коллега Кристина Юнкерс, кстати неплохо владеющие русским языком, рассказали, что с ними в команде работают исследователи Института географии Берлинского университета имени Гумбольдта.

- Интерес к этому памятнику вызван всеми ранее проведенными исследованиями на территории Дангаринской долины, показавшими, что здесь находился один из значительных оазисов греко-бактрийского и кушанского периода, - говорит Татьяна Филимонова. - За более чем 70 лет изучения этого района было найдено и изучено около десятка объектов, относящихся к различным категориям памятников – крупным и малым городищам, сельским поселениям и, как мы предполагаем, святилищам или храмам, а также курганным могильникам.

По ее словам, наличие памятников этого времени в Дангаринской долине было отмечено еще первой археологической экспедицией Института истории, языка и литературы Таджикского филиала АН СССР в 1942 году. Среди обследованных памятников два из них – Дангаринское городище и крепость Золи Зард - были отнесены к античному времени. Позднее при изучении территории была установлена особая концентрация памятников вдоль южного подножия хребта Гулизиндон. Цепочкой с запада на восток расположены городища – Оксу, Маликова, Пармкамчи, Гиджовак, Пушинг, Хоки Сафед. Чуть ниже этой зоны находятся крепость Золи Зард и Дангаринское городище. У северного подножия хребта Гулизиндон в этот период возникли городища Молишо, Тупхона, Савда, Кулисуфиён. Горная часть была занята сельскими поселениями, обнаруженными на хребте Сарсаряк: Пехо, Шибансай, на хребте Джилантау - Мундок и др. В адырной части хребтов Сарсаряк, Териктау было найдено несколько могильников II в. до н.э. - II в. н.э.: Ксиров, Найзибулак, Экизак, Кайнома (Старая), Иттиход, Гумсу, Джетерган.

Находки Торбулока

По мнению Филимоновой, наличие большого количества городищ и поселений, в которых проживало немало населения, требовало создания ритуальных центров. Исходя из расположения памятников и находок, сделанных вокруг них, можно предположить, что храмы находились в трех из них – в районе Тутбулака на вершине хребта Гулизиндон и у селений Маликова и Оксу.

Нуриддин Сайфуллоев добавил, что в последние годы наибольшее внимание привлек участок у селения Хушдилон.

- Сейчас вода в ручье, некогда протекавшем через древнее городище, иссякла, и он наполняется только в сезон дождей. Но в то время было по-другому, об этом говорит название селения, известного до недавнего времени как Торбулок - «четыре источника», - говорит Сайфуллоев.

Бактрийское святилище

Рассказывая об истории раскопок, Татьяна Филимонова отметила, что в 2006–2007 годах местный учитель Махмадшариф Хушвахтов при строительстве школы и местные жители на своих участках нашли два крупных и несколько небольших каменных сосудов в виде глубоких чаш с внутренними перегородками и крышками.

- Один из крупных сосудов был идентифицирован как периррхантерион (perirrhanterion) - культовый сосуд, который использовался как в греческих святилищах Средиземноморья, так и в бактрийских - для ритуального омовения. Подобные резервуары, как правило, имели подставки в виде колонн и находились у входа, вблизи алтаря. Находка из Торбулока похожа по форме и размеру на те, что были хорошо изучены в бактрийских святилищах: в культовом храме с нишами в Евкратидее/Ай-Ханум в Афганистане и храме Окса в Тахти-Сангин в Таджикистане.

Нуриддин Сайфуллоев в школьном музее показал находки местных жителей - небольшие каменные сосуды – пиксиды. Asia-Plus

Аналог ещё одного каменного сосуда, найденного в Торбулоке, был найден также и на раскопках эллинистического города Ай-Ханум в Северном Афганистане. По форме он напоминает ступку или кубок, грубо отёсанный с наружной стороны и очень тщательно обработанный с внутренней. В 2011 году большие сосуды были перевезены в Национальный музей древностей в Душанбе.

Нуриддин Сайфуллоев показал и небольшие каменные сосуды - пиксиды, хранящиеся в школьном музее. Они изготовлены из мягкой голубовато-серой породы. Их внутренняя и внешняя поверхность тщательно отшлифована. Пиксиды изготовлены в виде глубоких чаш, одна из которых имеет внутренние перегородки. Сосуды закрывались крышками, которые были украшены инкрустацией, возможно из полудрагоценных камней, или прорезным орнаментом.

Гунвар Линдстрём говорит, что, поскольку в Бактрии сосуды подобного рода были найдены исключительно в сакральном контексте, можно прийти к выводу о существовании в Торбулоке святилища в эллинистическое время. Так появилась редкая возможность провести археологические исследования остатков античного бактрийского храма с применением современных геофизических методов.

- Косвенным подтверждением существования здесь религиозного сооружения также могут служить пять найденных микробаз, которые устанавливались по бокам алтарей, - говорит Филимонова.

Специалисты отметили, что при первых разведработах в 2012 г. на территории местной школы была обнаружена плотная концентрация фрагментов керамики эллинистического и кушанского времени. К этим же временным отрезкам относятся найденные в селении базы колонн, являющиеся свидетельством репрезентативной архитектуры.

А вот планомерные работы в районе селения Торбулок начались осенью 2013 года. Археологи поставили перед собой цель определить наличие храма на территории Торбулока и, соответственно, прояснить вопросы религиозной практики эллинистической Бактрии. То есть необходимо уточнить, продолжали ли практиковаться культы по греческому образцу, как наследие эллинистической колонизации, или же существовали иные обычаи, отличающиеся от греческих и основанные на местных традициях, а может параллельно сосуществовали различные культы.

В поисках храма

Археологи считают, что современное неблагоприятное расположение селения вызывает вопросы, связанные с данной территорией и возможностью возникновения храма с поселением в древности.

- Многое свидетельствует о том, что равнина, простирающаяся перед селением Торбулок, еще несколько десятилетий назад была гораздо плодородней, - говорит Татьяна Филимонова. - Возможно, когда реально существовали четыре родника, долина была более привлекательной, что и обусловило возникновение святилища и поселения. Для выяснения природного окружения древнего поселения в настоящем проекте разрабатываются вопросы ландшафтной археологии и археологии поселений в рамках сотрудничества с Берлинским университетом имени Гумбольдта. Так, были проведены геоморфологические исследования на территории 20x20 км.

Гунвар Линдстрём: «В этом году мы продолжили работы по поиску остатков храма. В этом раскопе были найдены стены помещения». Asia-Plus

Перед группой стояли две задачи. Во-первых, определить водные источники - как места, благоприятные для возникновения древних поселений. Во-вторых, определить местоположение выходов горных пород, шедших на изготовление многочисленных изделий (базы под колоннами, микробазы для алтарей, каменные сосуды). Ни удобные места для проживания, ни следы поселений вдоль подножия обоих хребтов по краям долины определены не были.

- В этом году мы продолжили работы по поиску остатков храма, для чего было заложено 5 раскопов. В одном из них были найдены стены помещения, вероятно относящегося к нему, и две ямы, четкая геометрическая форма которых и их заполнение предполагают их специфическое назначение. Одна яма была заполнена золой, в которой встречались рассыпанные бусины из сердолика и пасты, бисер из окремненного известняка. Другая яма была заполнена костями животных, - говорит Гунвар Линдстрём.

Со стрелой в горле

На раскопках мы стали очевидцами того, как археологи обнаружили остатки некрополя с тремя захоронениями. Умершие были уложены в боковую яму по типу мусульманских могил с подбоем, который был закрыт стенкой, сложенной из крупных камней.

Интересно одно погребение. В нем был захоронен молодой человек, положенный на спину с поджатыми к груди ногами. Он был убит. В горле нашли наконечник стрелы.

Рассказывая о другом раскопе, Татьяна Филимонова отметила, что на территории древнего поселения был найден участок хозяйственного помещения. На полу лежали раздавленные сосуды – большой кувшин для переноски воды, два специфических сосуда-фляжки для воды, они привязывались к лошади. В пол был вкопан хум – это прототип железной тарной бочки для хранения припасов – муки, зерна и т.д.

…У археологов свой режим работы. Подъем в палаточном городке в четыре утра. После завтрака на «уазике» археологи спешат по своим рабочим местам. Пока солнце еще не припекает, нужно успеть сделать многое.

Обнаруженный археологами памятник находится в местности, некогда относившейся к Бактрии, которая со времён завоеваний Александра Македонского входила в эллинистический мир.

Специалисты уверены, что благодаря этим раскопкам на карте эллинистического «Дальнего Востока» появится еще одно святилище той эпохи.