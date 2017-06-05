29 мая миллиардер Алишер Усманов объявил конкурс мемов про свои видеобращения к политику Алексею Навальному. Через неделю он выбрал первых победителей, каждый из которых получит iPhone 7 Plus и футболку с автографом Усманова. Мемы оказались странными, пишет Медуза.

Два мема Усманов выбрал самостоятельно. Третьего победителя — дизайнера Егора Жгуна — выбрали пользователи «ВКонтакте». Жгун перерисовал постер мультфильма «Кунг-фу панда» и опубликовал его в твиттере до конкурса — 24 мая.

«Среди выбранных работ была присланная нам картинка с кунг-тьфу пандой. Мы знаем, что она появилась в сети раньше конкурса. Мы найдем ее автора и отправим ему заслуженную награду», — объяснили организаторы.

18 мая Усманов записал видеообращение к Навальному, в котором назвал политика лузером и, в частности, произнес: «тьфу на тебя, Алексей Навальный». 24 мая миллиардер выпустил второе видео, в котором заявил, что Навальный — «высохудожественный врун» и закончил видео фразой «тьфу на тебя еще раз». 31 мая суд удовлетворил иск Усманова и обязал Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть сведения, порочащие Усманова.