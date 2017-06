Tajik air carriers have reportedly raised passenger fares on flights from Russia to Tajikistan in connection with mass return of Tajik labor migrants to Tajikistan to celebrate Eid al-Fitr (an important religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting).

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд