В понедельник сразу в нескольких арабских странах объявили о разрыве отношений с Катаром. Участие страны в операции в Йемене прекращено Арабской коалицией. Таджикский эксперт считает, что разрыв может носить как экономические, так и идеологические причины.

Катар обвинили в поддержке террористов и Ирана

Первым о таком шаге объявил Бахрейн. Как заявило официальное информационное агентство этой страны, разрыв произошел из-за раскачивания Катаром ситуации с безопасностью и стабильностью в королевстве. Доху обвинили в провокациях в СМИ и поддержке террористов.

Бахрейн запретил своим гражданам поездки в Катар и проживание там, а катарским гражданам запрещено посещение и проживание в Бахрейне. Дипломатам отведено 48 часов, чтобы покинуть королевство.

Вслед за Бахрейном о разрыве дипломатически отношений объявили Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет.

В египетском министерстве иностранных дел заявили, что решение было принято из-за продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта. Практически во всех объявивших о разрыве странах позже ввели запрет на авиационное и морское сообщение с Катаром.

Как напоминают СМИ, конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозила адекватным ответом.

Позднее в Катаре заявили, что сайт агентства был взломан, а речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к эмиру. Однако арабские страны сочли это опровержение неубедительным.

Тегерану не простили старое

Разрыв дипломатических отношений с Катаром, о котором объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ может иметь три корня, один из них чисто экономический. «Но скорее всего, без США здесь не обошлось», - заявил в интервью «АП» таджикский политолог Нурали Давлат.

«Катар до недавнего времени был одним из основных партнеров США в арабском мире, но в последнее время Вашингтон начал делать ставку на Саудовскую Аравию. И неспроста президент США Дональд Трамп нанес свой первый зарубежный визит именно в Эр-Рияд», - говорит Нурали Давлат.

Также, по словам эксперта, между Дохой и Эр-Риядом имеются спорные моменты по освоению новых месторождений нефти и газа.

Кроме того, по мнению эксперта, Саудовская Аравия, позиции которой сильно пошатнулись в исламском мире, никогда не смирится с возрастающим авторитетом Ирана, с которым Катар имеет более стабильные отношения. «Ненависть к Ирану никуда не делась, и это может быть третьей причиной разрыва отношений», - говорит эксперт.

«Египет никогда не простит Тегеран за то, что власти ИРИ назвали один из главных проспектов своей столице именем лейтенанта египетской армии Халида Исламбули, который был обвинен в убийце президента Египта Анвара Садата», - говорит Нурали Давлат.

Таджикский эксперт напомнил, что в ноябре 1977 года египетский президент Анвар Садат совершил поступок, который ему не простили мусульманские фундаменталисты: он принял приглашение израильского премьер-министра Менахема Бегина выступить с речью в израильском парламенте. Это был первый шаг на пути к соглашению между Египтом и Израилем. В марте 1979 года Садат и Бегин встретились в загородной резиденции президента США в Кемп-Дэвиде. Переговоры при посредничестве президента США Джеймса Картера завершились подписанием израильско-египетского мирного договора.

Анвар Садат и Менахем Бегин получили Нобелевскую премию мира. Однако у себя дома ни один из них не ощутил полной поддержки. 6 октября 1981 года противники Садата решили нанести ему смертельный удар.

Находясь на трибуне во время парада, Садат был сражен очередью из «Калашникова» - именно эти советские автоматы состояли тогда на вооружении египетской армии. Еще семь египетских государственных деятелей были убиты и более тридцати - ранены.

Президентская охрана мгновенно открыла ответный огонь. Перестрелка продолжалась минут пять. Трое нападавших и несколько зрителей были уложены на месте. Пятеро убийц, включая лейтенанта Халеда Ахмеда аль-Исламбули, были разоружены и арестованы.

США призывают к единству

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявлений ряда стран Персидского залива о разрыве дипотношений с Катаром призвал государства региона к единству.

«Насколько я понимаю, раздражение между странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) нарастало уже давно и сейчас достигло такого уровня, когда они решили действовать, чтобы таким образом разрешить свои противоречия», – сказал Тиллерсон, сообщает ТАСС.

Госсекретарь США также призвал все стороны сесть за стол переговоров, чтобы решить свои разногласия. «Если США способны помочь им в этом, то мы готовы помочь. Мы считаем важным сохранение единства Совета», – добавил Тиллерсон.

Как сообщают РИА Новости, Катар сожалеет о решении четырех арабских стран разорвать отношения с Дохой и называет принятые этими государствами меры неоправданными, говорится в заявлении МИД страны, которое публикует катарский спутниковый телеканал «Аль-Джазира».

«Мы сожалеем о решении о разрыве отношений… Эти меры ничем не оправданы, они построены на утверждениях, которые не имеют под собой основания», — говорится в заявлении.

При этом Катар заявил, что сделает все, чтобы «противостоять попыткам оказать влияние на катарское общество и экономику». Кроме того, в Дохе заверили, что меры, принятые арабскими странами, не повлияют на жизнь подданных и резидентов страны.

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