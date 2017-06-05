46-летний житель Вахшского района подозревается в избиении и ограблении молодого человека, который пришел повидаться с его дочерью.

На юге Таджикистана 46-летний мужчина вместе с соседом избил жителя Хуросона, который приехал повидаться со своей возлюбленной, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

По данным следствия, потерпевший, 25-летний житель Хуросона приехал в Вахш, чтобы повидаться с 22-летней местной девушкой. «Отец девушки при помощи своего соседа привязал молодого человека к электрическому столбу, избил его и отобрал у него 3,2 тыс. сомони наличных денег, мобильный телефон «Самсунг» стоимостью 1,5 тыс. сомони.

Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 248 (грабеж) УК Таджикистана.

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