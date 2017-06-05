Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты, совершённые в Лондоне вечером в субботу.

По данным Евроньюс, полиция задержала 12 человек, которые подозреваются в причастности к нападению. Операция была проведена в восточном районе британской столицы – Баркинге. Об этом говорится в официальном сообщении Скотланд-Ярда. Среди арестованных – четыре женщины. Как сообщается, все задержанные находились в доме, где жил один из террористов.

Все трое исполнителей теракта в центре Лондона были застрелены полицией. Одна из пуль ранила прохожего, который был доставлен в больницу. По словам врачей, его состояние не вызывает опасений.

«Подтверждаю, что восемь полицейских открыли огонь на поражение, – заявил шеф отдела по борьбе с терроризмом Марк Роули. – Официальное расследование ещё не завершено, но по предварительным данным, восемь полицейских произвели около пятидесяти выстрелов. Трое нападавших были застрелены. Полицейские находились в критической ситуации, речь шла буквально о жизни и смерти».

В ходе двойного теракта в Лондоне погибли семь человек, ранены 48. В числе пострадавших – четверо полицейских. По последним официальным данным, 36 человек до сих пор остаются в больницах, состояние 21 из них оценивается как критическое.