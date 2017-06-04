Ведущие кулинарного тревел-шоу и путеводителя по самым необычным, аппетитным, вкусным заведениям разных стран "Еда, я люблю тебя" побывали в Душанбе в апреле, однако удостовериться в том, насколько им понравилось в Таджикистане, удалось лишь в субботу, 3 июня. Выпуск был показан по телеканалу "Пятница". Однако, возможно, не все успели его посмотреть. Мы предлагаем вашему вниманию данный выпуск, который вызвал положительные эмоции у многих таджикистанцев, и самим его оценить.