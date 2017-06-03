В рамках Петербургского международного экономического форума — 2017 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан — Председатель Совета управляющих НХК «Узбекнефтегаз» Гуломжон Ибрагимов подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве компаний, сообщает Подробно.uz

Документ предусматривает взаимодействие сторон при реализации новых проектов на территории Узбекистана. В частности, это касается реконструкции, строительства и эксплуатации объектов газовой инфраструктуры, геологоразведки, добычи, переработки и хранения углеводородов, использования компримированного (сжатого) и сжиженного природного газа для автономной газификации, разработки Генеральной схемы газоснабжения республики.

Также позже состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Гуломжона Ибрагимова. Участники встречи высоко оценили подписанное соглашение. Было отмечено, что его реализация окажет значительный положительный эффект на развитие газовой отрасли республики.

Основной партнер «Газпрома» в Узбекистане — Национальная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз», которая занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.

В 2006 году «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз» подписали Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона республики.

5 апреля 2017 года «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз» подписали Контракт на покупку «Газпромом» 4 млрд куб. м узбекского газа в год на срок до пяти лет, начиная с 2018 года, а также Соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и организации инжинирингово-инновационных работ.

В 2016 году объем закупки «Газпромом» природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 млрд куб. м.