Авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” сокращает полеты в Душанбе. Отныне полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будут осуществляться только один раз в неделю - по вторникам. Стоимость билетов прежняя - почти 140 долларов.

Раньше авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” два раза в неделю – во вторник и пятницу совершала полеты из Ташкента в столицу Таджикистана и обратно.

В представительстве “Узбекистон хаво йуллари” в Душанбе 3 июня сообщили, что сокращение полетов не имеет политической подолеки и связано с небольшим количеством пассажиров, пишет Радио "Озоди".

Пресс-секретарь Душанбинского международного аэропорта Джамиля Хусейнова подтвердила информацию о сокращении полетов. По ее словам, к ним поступило официальное письмо авиакомпании “Узбекистон хаво йуллари”, в котором сообщалось о принятом решении о сокращении полетов по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.

В письме отмечается, что полеты в этом направлении из-за небольшого количества пассажиров стали убыточными.

Джамиля Хусейнова отметила, что иногда билеты на рейсы в Ташкент покупают от 17 до 30 пассажиров. Некоторые пассажиры жаловались на то, что купить билеты стоимостью 1200 сомони (около $140) на рейс в Ташкент и Душанбе им не под силу.

Первый регулярный рейс из Ташкента приземлился 11 апреля: впервые за 25 лет в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Двумя месяцами раньше - 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент. Было решено, что полеты между столицами будут выполнять эти авиакомпании на паритетной основе. Но позже стороны, изучив ситуацию, пришли к выводу, что пока полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент будет осуществлять только «Узбекистон хаво йуллари» два раза в неделю.\

Регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году.