«Я и другие игроки сборной Канады получили большой опыт от Суперсерии 1972 года, который оказал позитивное влияние на то, как играют в профессиональный хоккей в Северной Америке», - заявил Кен Драйден, экс-министр Канады и известный член Зала Хоккейной Славы, в ходе своей лекции в главном кампусе Университета Центральной Азии (УЦА) в городе Нарын.

В лекции, организованной Организацией Ага Хана по развитию (АКДН) и Министерством иностранных дел Канады, приняли участие более 100 человек, включая руководителей Нарына, студентов и преподавателей УЦА и Нарынского государственного университета, а также общественность города.

Канадская делегация во главе с Е.П. Шоном Стейли, послом Канады в Кыргызстане, находящаяся в настоящее время в стране для ознакомления с программами развития АКДН и Канады, также присутствовала на лекции.

В своей лекции г-н Драйден подчеркнул сходство между Канадой и Кыргызстаном, которое «вышло за рамки схожестей топографии, климата и плотности населения».

Он отметил, что нить, связывающая две страны, создавалась в результате движения товаров и людей по Великому Шелковому пути. Наряду с торговлей, эти взаимодействия способствовали развитию знаний и инноваций, а также значительному прогрессу на широких географических просторах. Эта историческая трансформация была сродни тому, что испытывают студенты современных университетов в результате их общения с людьми, представляющими разные культуры и традиции.

Это, по словам г-на Драйдена, особенно выражено в УЦА, в новом кампусе которого обучаются и проживают студенты из разных стран. Открытая лекция была организована в рамках усилий Правительства Кыргызстана, поддерживаемых АКДН, по содействию преобразования г. Нарын в центр образования и развития творческих способностей.

«АКДН высоко ценит поддержку Кыргызстана в рамках наших совместных усилий по улучшению качества жизни в стране. Мы рады сотрудничеству с Канадой в целях содействия широкому и всестороннему росту во многих странах мира, особенно здесь, в Центральной Азии. Это событие отражает нашу общую приверженность к развитию человеческого потенциала в регионе, в частности, улучшению перспектив для социально- экономического развития среди молодежи», - отметил г-н Шамш Кассим-Лакха, дипломатический представитель АКДН в Кыргызстане и председатель Совета попечителей УЦА.