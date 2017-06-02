Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», посвященный премьер-министру Дмитрию Медведеву, получил высший пользовательский рейтинг на «Кинопоиске». На момент написания заметки средняя оценка фильма составила 9,712 при почти 20 тысячах голосов, пишет Медуза.

Если отсортировать все фильмы на «Кинопоиске» по пользовательскому рейтингу, можно увидеть, что следующим по средней оценке идет мини-сериал «Счастливые люди» (9,290). У лучшего художественного фильма,«Побег из Шоушенка», рейтинг 9,115.

В пресс-службе «Кинопоиска» подтвердили «Медузе», что у фильма «Он вам не Димон» самый высокий рейтинг как среди художественных, так и среди документальных картин. «Количество оценок быстро растет, но пока их заметно меньше, чем у других известных фильмов», — отметили в «Яндексе». У «Побега из Шоушенка» более 400 тысяч оценок.

Пользователи «Кинопоиска» начали активно оценивать фильм-расследование ФБК после того, как 31 мая суд в Москве удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова и обязал фонд удалить или отредактировать «Он вам не Димон». 1 июня его средний рейтинг вырос до 9,036.