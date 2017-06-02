Президент России выступил перед участниками Петербургского экономического форума и заявил, что перед мировой экономикой стоят системные долгосрочные вызовы, пишет Газета.Ru., которая вела текстовую трансляцию выступления российского лидера.

«Перед нами системные долгосрочные вызовы, все последствия которых пока трудно даже просчитать и спрогнозировать. Мы не должны и не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки и распри», — сказал Путин на ПМЭФ.

Президент России попросил американских бизнесменов помочь наладить нормальный политический диалог между Россией и США.

«Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту», — сказал Путин в рамках ПМЭФ.

Он также подчеркнул, что от колебаний политической конъюнктуры могут застраховать только прочные торговые связи между странами.

Путин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ пошутил во время вопроса о том, имело ли место вмешательство России в выборы в США.

Он сказал, что, по его мнению, необходимо прекратить эту бесполезную и вредную болтовню.

«Мне кажется, необходимо просто прекратить эту бесполезную и вредную болтовню. Это перенос, еще раз подчеркну, внутриполитических дрязг в США на внешнюю арену. Это попытка решить внутриполитические вопросы с помощью инструментов внешней политики», — сказал российский лидер.

По его словам, это наносит ущерб и вред международным отношениям, мировой экономике, вопросам безопасности и борьбы с террором.

После вопроса ведущей Мегин Келли премьеру Индии Нарендре Моди о том, верит ли он в факт вмешательства России в выборы в США, Путин пошутил: «у [президента Молдавии Игоря] Додона спросите, он знает».

«Мы должны все, все должны брать пример с американских журналистов. Вот — Мегин, она демонстрирует высший пилотаж своей профессии. Я ей только что привет пример, что никакой дезинформации не было... Вот только что сказал. Опять — дезинформация! Дайте мне текстовку, что сказал Трамп? Что он победил благодаря российскому вмешательству?» — сказал российский президент.

На это журналистка ответила утвердительно. «Да, он так и сказал, мне кажется», — ответила Келли.

«Ей кажется! Тут у нас вопросы мировой политики, а вам кажется!» — возмутился Путин.

Аудитория встретила слова Путина овациями, отмечает Газета.ру.

При этом Путин продолжил и сказал, что в США наблюдается «истерия» по поводу вмешательства России в политику Вашингтона.

«Это просто истерия какая-то, и никак не можете прекратить. Ну таблетку что ли надо дать вам... Есть таблетка? Дайте таблетку. Ну правда, честное слово», — подчеркнул Путин.

Путин отметил, что предвыборная кампания Трампа была эффективнее чем у его главного оппонента на выборах, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

При этом российский лидер подчеркнул, что находит политическую манеру Трампа весьма агрессивной.

«Ну перепирает мужик», — сказал Путин.

Следует отметить, 2 июня на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума зал приветствовал президента России Владимира Путина стоя, пишет Медуза.

Увидев это, российский лидер сказал в микрофон: «Вольно!». Синхронист перевел эту реплику присутствующим как обычное английское приветствие: «Welcome!», хотя верный перевод строевой команды — «At ease!».