В США продали особняк, в котором скончалась американская киноактриса Мэрилин Монро, за $7,25 млн. Об этом сообщает издание Los Angeles Business Journal. пишет РБК.



По информации издания, особняк в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе был продан менее чем за десять дней. Покупатель заплатил за недвижимость на $350 тыс. больше изначально заявленной стоимости.

Особняк Мэрилин Монро Lisa Optican / Mercer Vine 1 /4

Площадь особняка составляет более 240 кв. м. Он был построен в 1929 году.

Мэрилин Монро провела в этом особняке последние дни своей жизни. Она скончалась 5 августа 1962 года. Как показала экспертиза, причиной смерти стала передозировка снотворного.