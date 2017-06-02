АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3-4 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 3 июня в 15.00 на сцене Таджикского Государственного Академического театра оперы и балета им. С. Айни состоится концерт, посвященный Международному Дню защиты детей с участием детского хора школы искусств им. Аминзаде и балетной студии при театре под управлением Марии Левицкой.

- 3 июня в саду гостиницы «Серена» состоится детский танцевальный праздник. Начало в 16.30. Стоимость билета - 5 сомони, все средства будут переданы на благотворительность.

- 3 июня в Душанбе стартует финальный этап турнира "Футзал в школы" среди учащихся школ столицы.

- 4 июня Детский мир "ROYAL KIDS" приглашает желающих поиграть в настольном футболе и участвовать в чемпионате. Победитель получит кубок чемпиона, другие участники специальный подарок от детского мира "ROYAL KIDS". Регистрация начнется в 17:30. Адрес: ТЦ "Душанбе-Мол" (Ашан) 1 этаж, детский мир "ROYAL

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ИЮНЯ

День работников торговли, бытовых услуг и жилищно-коммунальных услуг.

1956 - Сдан в эксплуатацию Дилварзинский канал.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ИЮНЯ

1922 - Вышел в свет первый номер сатирического журнала «Крокодил».

ДНИ РОЖДЕНИЯ –3 ИЮНЯ

1909-1989 – Родился Народный писатель Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Рахим Джалил.

1936 – Родился доктор филологических наук, профессор Ахмад Абдуллоев.

1945 – Родился писатель Маъруф Бабаджан.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ИЮНЯ

1927 – Родился литературовед и переводчик Бобо Худойдодов.

1934 – Родился ученый Наим Якубов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах усиление 17-22 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с, мгла. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7, временами усиление 9-14 м/с, мгла. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 29-31 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, в отдельных районах мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь ( ночью выше 3500 снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.