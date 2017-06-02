Олимпийский чемпион Дилшод Назаров, который является заместителем председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана, завоевал еще одну медаль – он выиграл серебро на международных соревнованиях в Германии.

15:01 20 декабр, 2016

Дилшод Назаров - лучший спортсмен года

Дильшод Назаров метнул молот на 77,11 метра. Его соперник Павел Федждек из Польши показал результат 82,31 метра и получил золото.

Бронзовую медаль получил Ник Миллер из Великобритании — 76,81 метра, сообщается на сайте Спорткомитета.

В сообщении отмечается, что метатель молота Дилшод Назаров в эти дни находится в Германии, где готовится к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне в августе.

Дильшод Назаров стал призером XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, метнув снаряд на 78,68 метра. Он завоевал единственную медаль сборной Таджикистана на Олимпиаде, на которой Таджикистан представляли шесть спортсменов.

18:03 16 декабр, 2016

Дилшод Назаров признан почетным гражданином Душанбе

Дилшод Назаров (6 мая 1982 года) является победителем Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов, трёхкратный чемпион Азии (2009, 2013, 2015). Чемпион Азии среди юниоров 1999 и 2001 годов.

Впервые выступил на международных соревнованиях в 1997 году на Западноазиатских играх, на которых завоевал бронзовую медаль. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 1998 года, но не смог выйти в финал.

Выступал на Олимпийских играх 2004 года, где не смог сделать ни одной удачной попытки. На Олимпиаде 2008 года в Пекине занял 11-е место, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне — 10-е место. Чемпион Азии 2009 и 2013 годов. Вице-чемпион мира 2015 года.

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