В этой статье мы не будем оперировать цифрами и не будем искать ответы в кабинетах чиновников. Мы просто расскажем о чаяниях обычных таджикских пенсионеров. Точнее об этом они рассказали нам сами…

Мы прошли по нескольким филиалам «Амонатбанка», где наши пенсионеры практически проводят дни в надежде получить свои копейки.

Амрихудоев Нематулло:

- Я уже 5 лет на пенсии и параллельно работаю. Размер моей пенсии на сегодня 520 сомони. Я всю жизнь проработал в сфере культуры и продолжаю работать в театре. Если сопоставить с сегодняшними расценками на продукты и условиями жизни, пенсии, которую нам выделяют, не хватает ни на что. Я живу за городом, и зимой для сохранения тепла в доме мы включаем 3 обогревателя в комнатах. Напряжение очень низкое - чтобы вскипятить чайник чая, требуется час времени; в итоге я плачу за свет 600 сомони, то есть вся моя пенсия и половина пенсии жены уходят на оплату электроэнергии и коммунальных услуг...

Старики и пенсионеры на улицах Душанбе. Asia-Plus

Дрова и уголь – тоже дефицит; если даже найдешь, опять это финансовые затраты. В нашем возрасте, сами понимаете, надо всякие лекарства покупать: часто болеем; плюс к этому есть внуки, которым нужны наша поддержка и помощь. Единственное, что пока радует, - то, что я работаю, и не так остро ощущается безвыходность ситуации. Не знаю, что будет, если в один день мне придётся покинуть свою работу и жить на одну пенсию...

Для Анатолия Алексеевича и Нины Петровны пенсия - единственный источник дохода.

Супруги получают пенсию 270 сомони, в общем выходит 560…

- Нам за 75, физически мы уже не в состоянии трудиться. Дочь у нас больная, ей мы тоже помогаем медикаментами. Быть пенсионером в нашей стране, я вам скажу, очень плохо. Как говорится, старость не радость. Да что уж говорить об этом, проблема эта давно всем известна и ясна, только вот кого это волнует сегодня? - с горечью говорит Нина Петровна.

Старики и пенсионеры на улицах Душанбе. Asia-Plus

Марям Асаншоева:

- Мало того, что пенсия мизерная, так по непонятным причинам стали исчезать остатки на карточке. Банкомат меньше 10 сомони не выдаёт, на следующий месяц приходишь - сумма не прибавилась, по 2-3 сомони исчезает с моего счета, а для меня каждый 1 сомони - это надежда на завтрашний день. Например, сегодня я планировала 509 получить, а банкомат выдаёт 500. Говорят, можно с паспортом подойти в банк и заполучить остаток суммы, так и сделаю.

Живу очень экономно, не позволяя себе лишних затрат.

24 года - еще с советских времен - я работала строителем-маляром, после распада Советского Союза какое-то время работала в частных фирмах, но потом пришлось вернуться в государственное учреждение, дабы не остаться без пенсии на старости лет. С трудом удалось оформить пенсию, поскольку были потеряны наши трудовые книжки, шла война…

Старики и пенсионеры на улицах Душанбе. Asia-Plus

Пенсия у меня - 550 сомони в месяц. В основном сын помогает; живет он в России, уехал во время гражданской войны, не смог обустроиться с высшим образованием и превосходным английским языком у себя в стране. Я сама живу на лекарствах. Очень трудно жить сегодня, когда все мерится долларом; доллар поднимается, продукты дорожают, а пенсии на это не хватает…

Пенсионерку Людмилу Захарову мы встретили у филиала №13 «Амонатбанка», возле РТСУ:

- Я 46 лет работала главным бухгалтером, после пенсии - еще 12 лет, в турецкой фирме. Меня удивляет, почему минимальная корзина, или, как её принято называть, потребительская корзина, не соответствует минимальной заработной плате. Сегодня минимальная корзина - более 1000, а минимальная оплата - 400–600. Это что получается? Минимальную корзину определяют, чтобы под неё подогнать среднюю пенсию и минимальную заработную плату. А у нас получается иная ситуация. Но люди мало в этом разбираются…

Конечно, невозможно жить на эту сумму, имея такие расходы, когда зимой за свет платишь 180-200 сомони; а моя пенсия - 740 сомони, и это потолок. Что делать? На базаре овощи и фрукты стоят не меньше 8-10 сомони за килограмм, иногда приходится просто посмотреть на них и уйти…

Старики и пенсионеры на улицах Душанбе. Asia-Plus

Таджикистан не в состоянии производить свою продукцию качественно и по доступной цене. Хотя страна с таким благоприятным климатом - круглый год у нас солнечно, земли много; так почему фрукты и овощи продаются по космическим ценам?

Пирмухаммад Раджабов, педагог-профессор с многолетним стажем:

- Не могу понять, люди, которым я преподавал, являлись моими учениками, росли у меня на глазах, теперь получают пенсию намного больше, чем я... Кто это определяет, по каким критериям, за какие заслуги, в конце концов? Неужели этого не осознает та группа людей, которая несет за это ответственность, занимая кресла в Министерстве труда и соцзащиты? Важно понять ценность и заслугу того или иного человека, который усердным, честным трудом больше полувека трудился в определенной сфере. Такое распределение - это просто абсурд.

Старики и пенсионеры на улицах Душанбе. Asia-Plus

…Пенсионер долго рассматривал квитанцию за свет, за который только что уплатил в филиале «Амонатбанк» на «Гулистоне».

- Вот смотрите, - показывает он, - мне надо было заплатить 58 сомони 30 дирамов, я вручил 60 сомони, сдачи не дали. Конфликтовать я не стал, но как после этого можно доверять сотрудникам банка и самому банку? Я всю жизнь был верен педагогической работе, трудился в вузах Таджикистана, и моя педагогическая деятельность продолжается - в филиале Московского энергетического института в Душанбе. А вот принятый закон, запрещающий пенсионерам сегодня работать и одновременно получать пенсию, тоже усугубил тяжесть жизни пенсионеров…

Да, у нас слабые экономика и развитие, но я считаю, что вся наша беда кроется в нашей системе образования. Каждый год наши отечественные вузы выпускают бракованную продукцию, я сам преподаю и вижу этих студентов насквозь, тысячи неграмотных врачей, учителей и прочих «специалистов» покидают стены высших учебных заведений. Эта бракованная продукция даст о себе знать не сразу, а спустя десятилетия, и что самое страшное, именно они занимают посты в министерствах и других госструктурах, они нам распределяют пенсии… Так о какой справедливости может идти речь?

У нас нет той высокой трибуны, откуда можно было бы громко выступать и достучаться до нужных людей.

Старики и пенсионеры на улицах Душанбе. Asia-Plus

Рано Комилова (имя по просьбе пенсионерки изменено):

- Мне 71 год, я всю жизнь проработала на заводе «Таджиктекстильмаш» инженером-конструктором - более 40 лет! Сегодня у меня пенсия – 120 сомони… Что я могу сказать? Я бы умерла давно с голоду, если бы у меня не было дочерей, которые помогают мне. На свою пенсию я могу оплачивать только свет, да и то, в зимнее время этих денег не хватит. Таких как я – много.

У меня много знакомых, которые вынуждены буквально побираться на улицах. Кто-то просит милостыню – сейчас, на старости лет, у них такая вот забота; кто-то даже лазает по помойкам, чтобы найти что-то, что можно хоть за копейки продать. Они не бомжи, они обычные таджикские пенсионеры…