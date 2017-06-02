В Москве выпал мокрый снег. Необычное для начала лета погодное явление зафиксировано в районе Киевского вокзала и площади Европы.

По прогнозам синоптиков, в течение всего дня в столице России сохранится сильный ветер, местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха не превысит 12-14 градусов, передает "Интерфакс".

По данным Гидрометцентра России, в Москве в пятницу прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-17. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха не превысит 12-14 градусов.

Шторм 29 мая унес жизни 15 человек: десять погибли в Москве и пять - в области. Сильный порывистый ветер с дождем стал причиной падения многочисленных деревьев, срывал кровли крыш, поднимал в воздух рекламные щиты.