Известный таджикский политолог Абдугани Мамадазимов рекомендует ряд мер по укреплению государственного и светского мышления, как чиновников, так и простых граждан страны. По его мнению, сегодня это крайне необходимо, чтобы бороться с малограмотными религиозными деятелями, которые влияют на умы непросвещенных сельских жителей.
С 18 мая прошлого года мы живем в абсолютно новом политико-идеологическом состоянии, так как большинство граждан республики голосовало на народном референдуме, среди прочего, за запрет на создание и функционирование политических партий религиозного (точнее, исламского) характера. Однако в этом всенародном волеизъявлении имеется другая сторона: ратуя за светский характер национальной государственности, народ, по сути, потребовал от властных структур дальнейшего укрепления устоев светского образа жизни. Поэтому сегодня мы имеем моральное право требовать разработать и принять комплекс мер по дальнейшему усилению конституционных норм и государственного мышления светского характера.
На мой взгляд, имеется колоссальное неиспользованное (резервное) поле для усиления светского характера национальной государственности, который будет, как иммунитет, оберегать нас от всех бед международного терроризма и религиозного экстремизма.
Рассмотрим все подробно.
Из поколения в поколение
В декабрьском послании президента страны национальному парламенту 2017 год был объявлен Годом молодежи. Данное обстоятельство имеет колоссальное значение для укрепления молодой таджикской государственности, так как на смену моему (среднему) и старшему поколению приходит новое поколение, рожденное и воспитанное в условиях национального суверенитета. Им чужда наша ностальгия об «ушедшем рае» (Советский Союз), они этим не болеют, а настроены более оптимистично, смотрят в будущее более уверенно. Им недостает очень немногого - жизненного опыта, квалификации и умений, что компенсируется со временем. Нам же необходимо дать им навыки и умения.
По мере смены поколений большое количество специалистов старшего и среднего поколения будут передавать эстафету молодым. Несомненно, присутствует очень много сфер жизнедеятельности людей, которые требуют кроме молодого задора колоссального опыта работы, постоянного повышения квалификации и т.д. Однако и в этих сферах (наука, техника, образование и т.п.) также высвобождается большое количество специалистов, которые с выходом на пенсию остаются невостребованным обществом и государством.
Чтобы эта эстафета была безболезненной или менее болезненной, чтобы она не переросла в «борьбу поколений», необходимо запустить данное резервное поле деятельности.
Второе. Более трех четвертей населения республики живет в сельской местности, где в настоящее время инициативу взяло в руки малограмотное или почти неграмотное духовенство, получившее религиозное образование почти неформальными путями. Поэтому необходимо принять решительные меры по укреплению светских устоев на уровне местных сообществ, когда равнодушие носителей светских идей и ценностей создают питательную почву для различного рода неформальных религиозных течений.
И третье. На мой взгляд, данный вопрос можно решить путем организации и проведения выборов депутатов в органы местного самоуправления (джамоаты и шахраки). Здесь никоим образом не идет речь о вопросе выборности на уровне городов и районов. Этот следующий уровень выборности требует достаточно времени и выработки политической культуры, к чему мы придем со временем по мере накопления навыков толерантности и национального единства.
А местное самоуправление, как вытекает из самого названия органа управления, должно стать площадкой для поэтапного перехода таджикского общества к истинному народовластию.
Что для этого нужно сделать?
В трех шагах
– Разделить даты выборов в органы местного самоуправления (депутатов джамоатов и шахраков) и выборов в местные органы представительной власти (депутатов городов, районов, областей) и Маджлиси намояндагон.
–Полномочия по организации и проведению выборов в органы местного самоуправления (джамоаты и шахраки) передать от местных органов исполнительной власти Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) совместно с Конституционным судом.
Каков результат данной инновации?
Традиционный таджик, воспитанный на многовековом чувстве «большой любви к малой родине», принимая участие в реальных выборах органов местного самоуправления, сможет показать односельчанам собственный потенциал для местного развития.
Острые дебаты на уровне джамоатов и шахраков без участия местных органов исполнительной власти, но с обязательным присутствием ответственных сотрудников ЦКВР, судей Конституционного суда и представителей СМИ никак не повредят миру и национальному согласию, а оживят реальную жизнь местного сообщества.
По закону предусматривается наличие от 15 до 40 депутатов органов местного самоуправления (джамоатов и поселков), которые должны быть избраны на честных местных выборах и, соответственно, социально активны. В таких случаях 2-3 малограмотных или неграмотных представителя местного духовенства, твердо державших инициативу в своих руках, «утонут» среди многочисленных носителей идей и ценностей светской государственности из числа бывших учителей, врачей, агрономов, инженеров, вышедших на пенсию, но осознавших свою полезность обществу, точнее местному сообществу.
Теперь они перехватят инициативу и смогут удержать ее в своих руках, так как они получат полномочия непосредственно от народа (а не от районного или городского начальника), отстранив духовенство от повседневных социально-экономических вопросов данного органа местного самоуправления.
…До того как Индия получила свою независимость в 1947 году, она считалась недемократическим государством. Одна плеяда выдающихся руководителей, как Джавахарлал Неру, Индира и Раджив Ганди, смогла за полстолетия превратить эту сказочную страну в «самую большую демократию в мире» с населением почти 1,3 млрд человек. И они также опирались на традиционную практику местного самоуправления, которая присутствует и у нас, как «махалла».
У нас также есть колоссальная традиция и опыт самоорганизации на местах, что выражено в таких понятиях, как «махалла», «гузар», «хашар», «почитание места рождения» и многое другое; правильная и созидательная мобилизация этих традиций будет иметь грандиозный эффект для национального пробуждения и консолидации.
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