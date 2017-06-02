Более 2,7 миллиона детей в мире живут в детских домах и интернатах. Самое большое число детей-сирот - в странах Центральной и Восточной Европы. Об этом со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Служба новостей ООН.

«Дети, находящиеся в государственных учреждениях, таких как интернаты и приюты, уже пострадали, лишившись семьи, а там они могут стать жертвой насилия и издевательств, что самым негативным образом скажется на их когнитивном, социальном и эмоциональном развитии», - сказал представитель ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.

В новом докладе ЮНИСЕФ содержится информация о положении детей в приютах в 140 странах мира. Его авторы напоминают, что каждый ребенок нуждается в тепле и заботе родных и должен жить в семье, а не в приюте.

В целом в мире на каждые 100 тысяч детей приходится 120, проживающих в приютах. А вот в Центральной и Восточной Европе, а также в странах Центральной Азии этот показатель в пять раз выше. В этих государствах в интернатах и детских домах живут 664 тысячи детей - 666 из каждых 100 тысяч. При этом почти половина всех воспитанников интернатов в постсоветских странах имеют ту или иную форму инвалидности.

«Мы добиваемся того, чтобы детей не помещали в приюты, а воспитывали дома. Это особенно важно на самом раннем этапе развития ребенка», - подчеркнул Корнелиус Уильямс.

В 2016 году в Таджикистане зарегистрировано в общем 46,2 тысячи детей-сирот, из которых более 2 тысяч не имеют ни отца, ни матери.

Каждый год в детские дома поступают несколько десятков детей, но не все из них круглые сироты. Основная часть – это те, кто по тем или иным причинам временно оставлен родителями на попечение государства. Ежегодно в очередь на усыновление ребенка только в Душанбе встают около 200 семей. И только восьми из них удается стать родителями. А оставшиеся 192 семьи или ждут, или берут ребенка нелегальным способом.

В конце 2015 года в Таджикистан было привезено четверо младенцев, а за 2016 год на родину вернули 54 ребенка. В основном это те дети, от которых отказались родители, но среди них есть и те, чьи родители были осуждены в России.

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