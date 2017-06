Tajik President Emomali Rahmon will pay visit to the Kazakh capital of Astana next week to participate in a summit of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and attend an official opening ceremony of EXPO 2017, a source in the Tajik government told Asia-Plus in an interview.

