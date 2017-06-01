Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился ремонтироваться средние общеобразовательные и дошкольные учреждения за счет районных бюджетов.

Поручение о запрете сборов средств с родителей на ремонт школ и детсадов направлено в Главное управление образования города Душанбе, сообщили «АП» в столичной администрации.

Осуществлять ремонт школ и дошкольных учреждений будут теперь за счет районных бюджетов. Главы четырех районов города уже получили соответствующее письмо.

«Данная мера направлена на предотвращение коррупционных явлений, незаконного сбора средств для ремонта школьных и дошкольных учреждений. Об итогах проделанной работы председатели районов должны отчитаться до 1 августа», - сообщили в мэрии.

Сейчас в школах и детсадах представители мэрии проводят встречи с преподавателями и родителями учеников и объясняют суть поручения столичного градоначальника.