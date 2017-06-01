Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В этот день мы хотели рассказать о самых беззащитных малышах – сиротах.

Руслан Назиров и Максим Егоров – у этого мальчика два имени, и его уже дважды лишили мамы: в первый раз от него отказалась сама родительница, во второй – маму отняли власти. Недавно мальчика, как и нескольких других таджикских детей, вернули из России на родину – в Таджикистан. Что их здесь ждет?

Временное пристанище

Посольство Республики Таджикистан в РФ совместно с МВД республики возвратило на родину пять несовершеннолетних граждан Таджикистана. Матери детишек во время пребывания на территории России отказались от них сразу после их рождения. Дети - годовалые Руслан Кулулаев, Руслан Назиров, 11-месячная Ситора Юрченко, 6-месячный Саид Муслатдинов и 5-месячный Курбан Каримов - до возвращения на родину находились в отделах опеки и попечительства над несовершеннолетними различных районов Москвы.

Возвращение малышей некоторые читатели встретили с сожалением: «Это последняя приличная одежда на них. И последний раз, когда они накормлены. В нашей стране у них такого не будет. У россиян хорошие детдома», - комментировали они фотографии под сообщением.

Чтобы узнать, что же будет с этими малышами, мы обратились в дом ребенка №1 (сюда-то и отправили детей).

Директор дома ребенка Зухро Боронова рассказала о самочувствии детей, даже показала их, чтобы мы удостоверились, что с ними все в порядке, но фотографировать не разрешила - «не положено».

Как пояснил детский врач Бахром Содиков, из пятерых малышей двое попали к ним с врожденной патологией. У шестимесячного Саида гидроцефалия, российские врачи сделали ему шунтирование. А у пятимесячного Курбана - микроцефалия и ДЦП.

«Остальные относятся ко второй группе здоровья, это, как правило, здоровые дети, но имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, со сниженной сопротивляемостью к заболеваниям», - объяснил врач.

Каждый год в детские дома поступают несколько десятков детей, но не все из них круглые сироты. Основная часть – это те, кто по тем или иным причинам временно оставлен родителями на попечение государства. Ежегодно в очередь на усыновление ребенка только в Душанбе встают около 200 семей. И только восьми из них удается стать родителями. А оставшиеся 192 семьи или ждут, или берут ребенка нелегальным способом.

Таких не берут

Сначала мы направились в бокс, где лежали малютки Саид и Курбан. Каждый в своей кроватке, под воздействием лекарств, наверное именно в такие моменты крохам как никогда необходимы материнская ласка и забота.

Фото: сайт посольства РТ в РФ Малыш пока не знает, что его ждет впереди...

Как оказалось, для некоторых дом ребенка может стать временным пристанищем.

- Эти детки - с тяжелым диагнозом, который, по сути, неизлечим, - говорит Зухро Боронова. - Но мы были рады, что у одного из малышей нашлись родственники, которые хотят его забрать. Мама ребенка, которая находится в Москве, сообщила, что скоро приедет, а пока дяди и тети малыша навещают его, оформляют документы. А второй, к сожалению, наверное, так и останется сиротой на попечении государства. У нас таких больных детей, обреченных на инвалидность, почти не берут. Мало того, сами сдают в детдома и интернаты…

Говоря «почти», она вспомнила прошлогодний случай, когда также из России привезли отказников и одного из них с серьезными отклонениями в развитии забрали родственники. «Но это у нас редкость», - говорит она и показывает на Милену, девочку с синдромом Дауна, которую также года два назад привезли из России как отказницу.

По словам директора, в доме ребенка находятся в настоящее время 66 детей – от рождения до 4 лет, 31 из них - с серьезными отклонениями: врожденными патологиями, ДЦП и т.д.

«Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственными отклонениями воспитываются до 6 лет. Мало кто соглашается усыновить больного ребенка, и, скорее всего, судьба 6-месячного Курбана предопределена: до 6 лет - здесь, а потом - в интернат в Чорбоге», - говорит врач.

Ждущие своих мам

С тяжелым грузом на душе оставляем больных малышей и переходим в другое помещение - для здоровых детей годовалого возраста. Везде чисто и уютно. Как раз было послеобеденное время, малышей только накормили.

Здесь среди десятка малышей нельзя не заметить хорошенькую Ситору, девочку с большими, красивыми глазами, сидящую в своей кроватке. «Ну не кукла ли?» - думаю про себя.

А вот кудрявый Руслан. Он подолгу плачет, мальчика разлучили с приемной мамой – по закону до оформления всех документов. Вот и сегодня он заснул весь в слезах…

- Он у нас временно, скоро его мама заберет, - говорит врач. - Нас предупредили, что его мама в России и пока оформляет все бумаги на Руслана.

Третий ребенок, тоже Руслан, бойкий черноглазый малыш, удивленно изучает нас: «а вдруг это за мной?»

По словам главврача дома ребенка, к ним за усыновлением этих малышей уже обратилось несколько граждан, но она объясняет, что попечителем детей является исполнительный орган государственной власти г. Душанбе и поэтому по этим вопросам необходимо обращаться к уполномоченному по правам ребенка столичной мэрии.

Получить официальные цифры, сколько малолетних граждан Таджикистана репатриированы на родину из России за последние годы, нам не удалось. Согласно информации новостных сайтов, в конце 2015 года в Таджикистан было привезено четверо младенцев, а за 2016 год на родину вернули 54 ребенка. В основном это те дети, от которых отказались родители, но среди них есть и те, чьи родители были осуждены в России.

История Хилолы

Руслан Назиров, мальчик со слезами на глазах, - это Максим Егоров, это имя ему дали приемные родители в России.

Как оказалось, российские органы опеки незаконно передали мальчика семье Егоровых. Через суд посольство Таджикистана в РФ добилось, чтобы усыновление ребенка признали незаконным. 20 сентября 2016 года Бутырский районный суд Москвы принял решение забрать у российской семьи ребенка, от которого отказалась мать - гражданка Таджикистана, сама давшая согласие на усыновление.

«Законы Таджикистана запрещают иностранным гражданам усыновлять детей без разрешения уполномоченных органов Таджикистана, поэтому представители консульства обратились для того, чтобы вернуть его на родину, - пояснил тогда «АП» пресс-секретарь посольства Сарвар Бахти. - Решение Бутырского районного суда стало итогом ряда ошибок, допущенных во время процедуры усыновления: так, органы опеки заранее не уведомили Таджикистан о факте усыновления, а во время оформления документов не указали гражданство ребенка. Суд города Москвы после обращения посольства РТ в МИД РФ вынес решение о возвращении малыша в Таджикистан».

Хилола Егорова, приемная мать усыновленного таджикского ребенка, попросила президента Таджикистана Эмомали Рахмона вмешаться в ситуацию и помочь ей оставить сына. Но о результатах мы пока не знаем.

Правовые противоречия

Почему иностранным гражданам запрещено усыновлять таджикских детей? На вопрос попытались ответить юристы компании «Химоя».

«По российскому законодательству, если в течение полугода ребенку, рожденному на территории РФ, родители которого являются иностранными гражданами, не присуждается гражданство его родителей, этот ребенок получает гражданство РФ, - разъяснили юристы ситуацию с приемным сыном Хилолы Егоровой. - Не дождавшись истечения 6 месяцев, Егоровы усыновили ребенка через суд, а власти Таджикистана через суд отменили усыновление и забрали ребенка из семьи, потому что согласно статье 127 Семейного кодекса РТ усыновителями могут быть только граждане Таджикистана.

По нашим данным, этот ребенок является внебрачным и семья матери ребенка не изъявила желания взять его на воспитание. Таким образом, он будет воспитываться в детском доме. Хотя мог бы жить в Москве у родителей, которые имеют квартиру, загородный дом, стабильный доход и у которых он был бы единственным ребенком», - отмечают юристы.

В данном случае законы Таджикистана противоречат международной Конвенции о правах ребенка, так как ограничивают право детей на иностранное усыновление.

В 2016 году в Таджикистане зарегистрировано в общем 46,2 тысячи детей-сирот, из которых более 2 тысяч не имеют ни отца, ни матери.

Следует вспомнить историю 10-летней давности, когда малолетнюю душанбинку Дину Купцову после смерти матери не смогла удочерить родная тетя - Елена Кечен, гражданка Германии. Ей отказали, ссылаясь на известную статью Семейного кодекса.

Случай Елены вскрыл существенные недоработки, которые есть в законодательном запрете на усыновление таджикских детей-сирот иностранцами.

Таджикистан ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка в 1993 году. Статья 21 Конвенции допускает усыновление детей гражданами иных государств, если такое усыновление соблюдает интересы ребенка. Тем не менее, ратификация этой Конвенции не помешала парламенту Таджикистана принять в апреле 2006 года поправки к Семейному кодексу, которые запретили усыновление таджикских детей-сирот иностранцами. На сессии парламента было отмечено, что новые поправки не противоречат международному праву, так как Конвенция якобы носит рекомендательный характер.

Противники усыновления иностранцами настаивают на том, что за рубежом мы не сможем следить за должным соблюдением прав детей и они могут подвергаться насилию со стороны усыновителей.

«Конечно, бесспорно, предпочтение при усыновлении детей должно отдаваться таджикским семьям, но многие жители нашей страны находятся за чертой бедности и не имеют достаточных средств и условий для усыновления детей. И стоит ли в таком случае содержать детей в детских домах, запрещая иностранное усыновление, когда, скажем, та же российская семья захотела бы усыновить этого ребенка?» - спрашивают правозащитники.

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