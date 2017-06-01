С отменой с сегодняшнего дня действия иностранных водительских прав в России не смогли выехать на работу тысячи водителей такси и общественного транспорта. Ранее планировалось, что замену иностранных водительских прав на российские продлят до 1 июня следующего года, но Госдума принять поправки не успела.

Десятки тысяч таксистов не вышли 1 июня на работу из-за запрета в РФ иностранных прав, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Вячеслав Лысаков, сообщает «Интерфакс».

«Те же таксисты, машины уже стоят сотнями, тысячами, зачем им выезжать - рисковать на штраф нарваться. А если маленькая компания, то ее руководителю тем более не по силам высокие штрафы», - сказал Лысаков («фракция «Единая Россия») «Интерфаксу» в четверг.

Он напомнил, что «водители с иностранными правами сегодня не имеют права выезжать на дорогу, а за управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а для работодателя грозит 50 тысяч рублей штрафа».

Лысаков не исключает, что «коррупционная составляющая сейчас подпрыгнет, и в ряде регионов могут начать договариваться с ГАИ, чтобы те «закрывали глаза» на водителей с иностранными правами.

«Это проблема изначально правительства РФ в лице Минтранса и субъектов РФ, которые не создали материально-техническую базу для пересдачи прав. Для водителей грузовиков ведь должна быть грузовая площадка, а какая автошкола ее имеет?» - сказал первый зампред комитета.

По его словам, из-за большого числа водителей с иностранными правами, задействованных в сфере грузовых и пассажирских перевозок, включая такси, с вступлением в силу закона возникнут большие проблемы.

«Работа, на которой из-за невысокой зарплаты или слишком больших нагрузок, возникают «кадровые дырки», которые закрыты нашими соседями. Таксистов, например, в Москве свыше 50 процентов из других стран. Счет на десятки тысяч. Проблемы возникнут, прежде всего, для наших граждан», - отметил парламентарий.

По словам Лысакова, кроме необходимости оперативно создать условия для пересдачи на права, следует оценить еще и готовность самих водителей быстро пройти пересдачу.

«По большей части нет претензий по качеству к водителям-иностранцам, но даже российского водителя, который уже 20 лет за рулем заставь сейчас пересдавать на права - это же надо знать все последние поправки в КоАП. Поэтому какой процент из водителей пересдаст - еще большой вопрос», - сказал депутат.

С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий водителям ездить в России с иностранными водительскими удостоверениями. Поправки, которые могли бы отложить вступление этой нормы в силу еще на год - до 1 июня 2018 года, Дума принять не успела.

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