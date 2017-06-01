Одним из факторов, которые привели к поражению Хиллари Клинтон на выборах президента США, стало распространение «ложных новостей» через Facebook. Об этом, как передает Reuters, заявила сама экс-кандидат в президенты США на конференции по информационным технологиям в Калифорнии, пишет РБК.

Клинтон подчеркнула, что значимую роль в президентской кампании сыграло распространение ложной информации через социальные сети. Новости, которые люди получали через Facebook, повлияли на их выбор в пользу Дональда Трампа.

«Мои противники использовали контент, который был попросту лживым. При этом они использовали персонализированные способы передачи информации», —заявила Клинтон.



Заявление бывшего госсекретаря в своем Twitter прокомментировал Трамп. По мнению президента, своими обвинениями Клинтон пытается оправдать собственную неудачу. «Нечестная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме самой себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом», — заявил глава Белого дома.

В своем интервью CNN 2 мая Хиллари Клинтон объяснила свое поражение на выборах «вмешательством российских хакеров и действиями главы ФБР Джеймса Коми». По мнению Клинтон, именно российские хакеры взломали сервера Демократической партии США и обнародовали компрометирующую ее информацию. Роль же Джеймса Коми, полагает Клинтон, заключалась в том, что он публично информировал конгресс о том, что ФБР ведет расследование против Клинтон в связи с делом о ее электронной переписке.



Портал WikiLeaks начал публиковать с 21 октября прошлого года переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Это произошло примерно за две недели до выборов в США. Переписка Подесты была украдена в числе прочих документов при взломе серверов Демократической партии. Ответственность за взлом спецслужбы США возложили на Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы.