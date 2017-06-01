Пятикратный чемпион Таджикистана по футболу столичный «Истиклол» набрал больше всех очков среди участников группового этапа Кубка АФК, сообщается на официальном сайте душанбинского клуба.

Групповую стадию Кубка Азиатской футбольной Конфедерации в квартете «D» таджикский «Истиклол» завершил на первом месте. Команда Мухсина Мухамадиева одержала пять побед и одну ничью, опередив «Алтын Асыр» на три очка, который занял второе место в нашей группе.

Более того, «Истиклол» завоевал больше всего очков среди всех 34-х команд групповой стадии - 16. Второе место условного рейтинга занял «Глобал» (Филиппины), который после шести туров набрала на одно очко меньше, чем «Истиклол».

Напомним, что «Истиклол» стал победителем Центральной зоны Кубка АФК-2017 и вышел в следующую стадию турнира – в интерзональный полуфинал. Соперником чемпиона Таджикистана на этой стадии Кубка АФК могут стать «Бенгалуру» (Индия), «25 апреля» (КНДР) или победитель пары «Хоум Юнайтед» (Сингапур) – «Церес» (Филиппины). Жеребьевка интерзональных полуфиналов Кубка АФК-2017 состоится 6 июня в Куала-Лумпуре. Первые матчи этой стадии турнира пройдут 22-23 августа, а ответные поединки – 12-13 сентября.