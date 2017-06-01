Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с кадровыми перестановками в органах прокуратуры и антинаркотического ведомства республики.

По согласованию с главой государства назначены новые прокуроры районов Ванч, Дангара, Фархор, Руми, Варзоб, городов Сарбанд, Истаравшан, заместители прокурора города Душанбе и транспортного прокурора Согдийской области, а также некоторые начальники Управлений Агентства по контролю за наркотиками.

Пресс-служба президента РТ 1 /7

Решениями правительства назначены новый Гендиректор Международного аэропорта города Курган-тюбе, заместитель главы «Таджикстандарта».

На совещании также были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением рынков города Душанбе продуктами первой необходимости, проведения в стране повторного посева и подготовка к зиме.