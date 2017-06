Consultants from Alvarez & Marsal, an international company known for its work in turnaround management, have been studying the state of Tojik Sodirot Bonk (TSB) for more than a week, according to the TSB press service.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд