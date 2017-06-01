«Истиклол» стал победителем Центральной зоны Кубка АФК-2017 и вышел в следующую стадию турнира – в интерзональный полуфинал. Соперником чемпиона Таджикистана на этой стадии Кубка АФК могут стать «Бенгалуру» (Индия), «25 апреля» (КНДР) или победитель пары «Хоум Юнайтед» (Сингапур) – «Церес» (Филиппины). Жеребьевка интерзональных полуфиналов Кубка АФК-2017 состоится 6 июня в Куала-Лумпуре. Первые матчи этой стадии турнира пройдут 22-23 августа, а ответные поединки – 12-13 сентября. Об этом сообщает ФФТ.

В заключительном туре групповой стадии столичный «Истиклол» 31 мая на Центральном стадионе Душанбе в присутствии девяти тысяч зрителей в сложнейшем поединке взял верх над чемпионом Туркменистана ашхабадским «Алтын Асыром» – 1:0. Автором единственного и победного гола в составе душанбинцев стал палочка-выручалочка команды Дилшод Восиев, который во втором тайме вышел на замену вместо Манучехра Джалилова и смог отличиться на 90+2-й минуте.

Одержав победу над «Алтын Асыром» чемпион Таджикистана занял первое место в группе «D». В шести сыгранных матчах на групповом этапе подопечные Мухсина Мухаммадиева одержали пять побед и лишь одну встречу свели вничью, набрав в итоге 16 очков.

«Истиклол» стал победителем Центральной зоны Кубка АФК-2017 и вышел в следующую стадию турнира – в интерзональный полуфинал. Соперником чемпиона Таджикистана на этой стадии Кубка АФК могут стать «Бенгалуру» (Индия), «25 апреля» (КНДР) или победитель пары «Хоум Юнайтед» (Сингапур) – «Церес» (Филиппины).

Жеребьевка интерзональных полуфиналов Кубка АФК-2017 состоится 6 июня в Куала-Лумпуре. Первые матчи этой стадии турнира пройдут 22-23 августа, а ответные поединки – 12-13 сентября.