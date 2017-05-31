В столице сегодня прошел второй этап антитеррористических учений «Душанбе-Антитеррор-2017». Подразделения спецназа Таджикистана и России освободили захваченный террористами телевизионный центр в столице республики и спасли заложников.

Сегодня же состоялся показ военной техники, а также сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ с участием руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал- полковника полиции Андрея Новикова, главы ГКНБ, генерал-лейтенанта Саймумина Ятимова. А также советника президента РТ - Шерали Хайруллоева, министра обороны, генерал-лейтенанта Шерали Мирзо, министра внутренних дел, генерал- лейтенанта Рамазона Рахимзода.

В 16.00 учения продолжились на полигоне «Ляур». Здесь прошла совместная войсковая операция Минобороны, Национальной гвардии РТ и Вооруженных сил РФ по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу.

В общем, в ходе антитеррористических учений на территории двух военных полигонов – «Харбмайдон» и «Ляур» были задействованы около 2 тысяч солдат и офицеров российской армии, свыше трех тысяч военнослужащих Таджикистана, более 400 единиц боевой авиации, бронетехники, артиллерии. В том числе впервые в республике специально для учений были переброшены российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

За ходом учений, которые стартовали 30 мая, наблюдали делегации стран-участниц Антитеррористического центра СНГ – России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Беларуси и Узбекистана, а также представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ.

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