Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о частичной отмене санкций против Турции. В частности, снят запрет на наем турецких граждан на работу, а турецким компаниям разрешено работать в России. Кроме того, он поручил МИД России сообщить правительству Турции о возобновлении соглашения по взаимным поездкам.

В начале мая президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган договорились восстановить торговые отношения: Турция вновь вносит Россию в список стран, из которых беспошлинно импортируются сельхозпродукты, Россия, в свою очередь, разрешает поставки турецких овощей и фруктов, отзывает все намеки на новый запрет полетов чартеров в Турцию, разрешает турецким строителям работать в России без ограничений.

Однако Россия сохранила запрет на поставки турецких помидоров.

Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года, после того как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик на границе Турции и Сирии, тогда погибли двое российских военных. Россия запретила продавать в Турцию туристические путевки, ограничила наем турецких рабочих и запретила ввоз ряда товаров.