Если вы закурите в неположенном месте в Алматы или Астане, приготовьте на выплату штрафа $20, в Душанбе тарифы ниже - $5-10, в Бишкеке еще ниже – $1,5-3. Но борьбу с курением в наших республиках начали сравнительно недавно, и поэтому часто ни общественность, ни сотрудники органов правопорядка толком не знают, где по закону можно курить, а где - нет.



О том, как республики региона борются с курением, и насколько население в странах ЦА подвержено этой привычке, в честь Всемирного дня без табака, который отмечают сегодня – 31 мая, рассказывает партнер "Азия-Плюс" «Открытая Азия онлайн».

КАЗАХСТАН

Борьба с курильщиками началась в Казахстане в 2009 году. Тогда в республике был принят новый Кодекс о здоровье народа, в котором статья 159 ограничила употребление табака в общественных местах. Другая статья – 441, уже в Административном кодексе, предусматривает за это наказание в виде штрафов для физических лиц: от $21 – за разовое нарушение и до $42 в случае рецидива; от $70 для должностных лиц, дымящих в неположенном месте, до $420 – если виновато юридическое лицо.

Сразу закон не заработал. То есть все знали, что курить в кафе (если там нет специальной зоны) нельзя, но курили.

Постепенно реальность стали приводить в соответствие с правилами – по республике пошла волна рейдов. Полицейские проверяли, работает ли запрет в местах отдыха и развлечений, выписывали штрафы. В какой-то момент эта тема стала самой обсуждаемой в обществе и поделила его на два лагеря: курильщики жаловались, что им теперь с сигаретой даже на улице нельзя появиться; антитабачники заявляли, что так и надо.



И тут кроется самое большое заблуждение: фактически в Казахстане можно курить на улице. Но люди, не знающие закона, если вдруг «попадаются» с сигаретой в парке, готовы платить штраф, а полицейские готовы принять его «на месте». Или плохо помнят, где можно курить, а где нельзя, или делают вид, что не помнят. Например, за прошедший месяц в Facebook, в группе «Права курящих в Казахстане» снова рассказывали, как минимум, о двух случаях, когда патруль пытался «развести» курильщиков на штраф, хотя те ничего не нарушили.

пресс-служба ДВД СКО

В целом же казахстанцы довольно быстро приспособились к новым правилам. Сейчас в республике – по крайней мере, в крупных городах – почти не встретишь кафе или офисов, где дымят внутри. Практически везде есть специально отведённые места. Злостными нарушителями антитабачного режима остаются только, пожалуй, водители общественного транспорта. Пассажиры периодически жалуются на них. За рулём частных авто курить не запрещено, хотя предложение ввести такую норму возникают.

В автобусе на алматинском маршруте №127, фото со страницы в Facebook Елены Сергеенко

Кстати, антитабачное движение – это не только сознательные граждане. В Казахстане действуют ещё общественные организации. У них есть возможность делать это не бесплатно.



Например, в материале сайта «The Steppe» говорится, что ежегодно из государственного бюджета на борьбу с курением выделяются достаточно большие суммы. Например, в 2015 году эта сумма превысила 200 миллионов тенге (по нынешнему курсу $643 тысячи, – прим. ОА). Со ссылкой на Минздрав издание сообщало, что "средства были направлены на повышение информированности населения о вреде табакокурения, внедрение эффективных мер по профилактике этой пагубной привычки и т.д". На эти деньги 77 неправительственных организаций реализовали 146 проектов.



В 2016 году 61 НПО реализовала 115 социальных проектов на сумму свыше 185 миллионов тенге ($594 тысячи по нынешнему курсу, – прим. ОА).



Самый крупный игрок на этом поприще – Национальная Коалиция «За Казахстан, свободный от табачного дыма».

Сергей Ким, «Радиоточка»

Ее председатель - Джамиля Садыкова - активна и довольно известна. Именно она и её единомышленники участвовали в разработке тех самых страшилок, которые теперь украшают все сигаретные пачки, и которые, кстати, приняты как единый стандарт на всей территории ЕАЭС. Садыкова писала и жалобы премьер-министру Казахстана на то, что в Евразийской комиссии табачное лобби «заворачивает» инициативу по запрету снюса и насвая (в результате они были запрещены).

Садыкова регулярно «разоблачает» табачное лобби, которое, по её мнению, есть везде – от общественных организаций до правительства. Ее все эти годы тоже регулярно «разоблачают». Например, в интервью «Радиоточке» активистка утверждала: редакторы газет, которые публиковали компрометирующие её факты, признавались Джамиле, что это был заказ компании JTI (Japan Tobacco Inc, японская табачная компания, третий по величине производитель табачных изделий в мире, – прим. ОА)



«Я подала в суд. Все 10 позиций, которые по мне писали, я отстояла в суде. Официально, открыто, в прямом диалоге, где я конкретно показывала, что всё, что было написано по мне, является ложью. Банковские документы я предоставляла, все организации писали, что я не получаю от них денег. Я работаю с Минздравом Казахстана, я работаю с акиматом Алматы, я работаю с ВОЗ. Всё, что было опубликовано по мне, оказалось ложью. Я выиграла суд», - рассказывала она журналистам.

Тем не менее, борьба продолжается. Всё, что связано с сигаретами, – это большие деньги. И в стране есть люди, которые считают, что эти деньги могли бы тратиться на что-то более полезное, чем страшилки на пачках и ролики о вреде курения. По данным, которые удалось раздобыть тому же интернет-изданию «The Steppe», казахстанцы ежегодно выкуривают от 8 до 10 миллиардов сигарет. Причём рынок продолжает расти - за 2013-2015 годы потребление табака увеличилось на 44%.



Анти-антитабачники (это уже своеобразное движение в Казахстане), глядя на эту статистику, заявляют, что борьба с курением абсолютно бесполезна.



Например, на сайте adebiportal.kz две недели назад появился материал, в котором говорится, что на 200 миллионов тенге, брошенных на борьбу с курением в 2015 году, можно было бы построить от 400 до 1000 детских площадок или несколько десятков футбольных полей.

ТАДЖИКИСТАН

В Таджикистане борьбу с курением тоже ведут - правда, не так активно, как в Казахстане. Семь лет назад здесь был принят закон «Об ограничении использования табачных изделий», в котором прописаны ограничения на продажу табака, приведены нормы для производства продукции, перечисляются места, где курить нельзя.

Штрафы за курение в неположенных местах предусматривает уже Административный кодекс. В этом документе сказано, что штрафы за нарушение закона для физических лиц составляют «от одного до двух показателей для расчетов», а это $5-10. Про юридические лица в этом контексте не сказано ни слова.



Если сравнить таджикское антитабачное законодательство даже с тем же казахстанским, то для курильщиков - Таджикистан, безусловно, рай. К тем, кто курит обычные сигареты, нужно добавить еще и любителей насвая. Этим грешит существенный процент населения республики.

Радио «Озоди»

Курят здесь почти везде – в кафе, ресторанах, гостиницах. В Душанбе есть только несколько точек общепита, где курить совсем нельзя, и еще меньше заведений, где залы для курящих и некурящих разделены. Пожалуй, только в одном душанбинском месте курильщикам надо быть осторожнее – это новое здание столичного аэропорта и территория вокруг него. Там есть специально оборудованные места для курения, и если сигарету кто-то достанет за их пределами, то тотчас привлечет к себе внимание стражей порядка.

Конечно, "нарваться" на милицию человек с сигаретой может не только в аэропорту, но это уже зависит от настроения правоохранителей: захотят - придерутся. Причем придраться могут просто на городской улице, хотя в законе об этом не сказано ни слова.



Кстати, страшилок на пачках сигарет в Таджикистане вы тоже не увидите, а купить эти пачки может даже 12-летний ребенок; и продавать, кстати, тоже.



Этот закон критикуют и эксперты, называют его недоработанным. Например, Елена Кравченко, координатор программ по борьбе с табаком Союза потребителей Таджикистана, рассказывала журналистам: основные проблемы, связанные с борьбой против курения в Таджикистане, касаются разрешения на выкладку сигаретных пачек в торговых центрах, продажи сигарет несовершеннолетним, курения в помещениях и многого другого.

Радио «Озоди»

Она также объясняла: несмотря на то, что курение в общественных местах в Таджикистане пресекается законом, люди продолжают курить во всех местах, открытых для доступа людей. Чтобы исправить ситуацию, в республике решили подготовить новую редакцию закона «Об ограничении использования табачных изделий», подготовили и отправили на рассмотрение в правительство еще в прошлом году.



Предполагается, что новый документ ужесточит наказание за нарушение закона, а также расширит количество запретов для курильщиков.

Но если в Казахстане развивается движение анти-антитабачников, то в Таджикистане косвенно в этой роли выступает экономический блок страны.

Например, в прошлом году, когда Торгово-промышленная палата республики проводила круглый стол, посвященный борьбе с курением, таджикские экономисты и финансисты говорили: мол, «с одной стороны, табачная отрасль приносит государству огромные поступления в бюджет, с другой стороны, табакокурение вредит здоровью населения». И предлагали сбалансировать предлагаемые меры по борьбе с курением, чтобы отрасль все-таки приносила доход государству, но табачная индустрия не подрывала здоровье нации.



Экономистов тогда же поддержал и Минздрав страны. «В Таджикистане вопрос заболеваемости людей от использования табака не так актуален, как в других странах мира», - сообщили представители министерства. Всего же в республике свыше 500 тысяч жителей (то есть более 16% населения) курят сигареты или употребляют насвай.

КЫРГЫЗСТАН

Недавно кыргызстанцы практически разделились на два враждующих лагеря. Дело в том, что на общественное обсуждение вынесли поправки в Закон «О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака». Депутаты предложили полностью запретить курение в местах общественного питания.



Что тут началось! Курильщики заявили, что ущемляются их права. Некурящие граждане в ответ напомнили о своем праве на здоровье. Эти обсуждения переросли в бурные споры с взаимными упреками и даже оскорблениями. На стороне некурящих выступил Минздрав. Курильщиков поддержала Ассоциация ведущих рестораторов и отельеров (АВРО), которая заявила, что если закон примут, отрасль недосчитается прибыли, особенно в курортной зоне.

В итоге поправки были приняты, но в смягченном варианте: «Курение запрещено в местах общественного питания, в которых отсутствуют помещения для курения».



«Речь идет не об отдельных залах, как сейчас, а о специальных кабинках, - подчеркнул инициатор поправок и самый последовательный борец с курением депутат Дастан Бекешев. - Отдельные кальянные тоже должны быть закрыты. Курение на летних площадках кафе должно быть запрещено».



Это, кстати, касается не только сигарет и кальяна, но и бестабачных смесей.



Важный момент для любителей вейпинга: «парение» вводимая норма пока не регламентирует.

А где же кафе? Они попадают в отдельную категорию мест, где курение разрешено в специальных помещениях. Это - места общественного питания, поезда местного и дальнего сообщения, здания и залы автостанций, автовокзалов, железнодорожных вокзалов и аэропортов.



Запутались? Слишком много букв? Тогда просто запомните, что в Кыргызстане в зданиях и помещениях общественного назначения курить или нельзя совсем, или только в специальных местах.



Теперь давайте разберемся с улицами. На свежем воздухе в Кыргызстане курить можно, только если это не детская или спортивная площадка, а также двор учреждения здравоохранения, образования или автозаправка. Однако в стране это правило нарушается повсеместно.

Но иногда бдительный милиционер может внезапно подойти и оштрафовать. Конечно, сумму штрафа он берет не из головы. Все тоже оговорено в законе.



За курение в неположенном месте предполагается штраф от одного до трех расчетных показателей - это $1,5-3, для должностных лиц - $14-28.



Но в реальности отдельные милиционеры пользуются тем, что граждане плохо знают законы. «Меня задержали за курение на площади «Ала-Тоо» (центральная площадь Бишкека, - прим. ОА), составили протокол за то, что я курил в неположенном месте, и выписали, по их словам, минимальный штраф - $15, - рассказал парень по имени Адилет.



Нарушается и пункт закона о запрете курения в административных зданиях. Причем так открыто, что в 2015-м году понадобилось отдельное постановление тогдашнего премьер-министра Темира Сариева о запрете курения в зданиях Дома правительства и Жогорку Кенеша.



В общем-то, в Кыргызстане борются с курением обычными методами. Немного запретов, вполне посильные штрафы, нерегулярные рассказы о вреде курения со стороны медиков, а также «страшные картинки» на пачках сигарет.

Курильщики тоже не сдаются. Например, используют специальные наклейки на стандартные пачки для сигарет, которые печатает местная фирма. Предлагаются картинки с машинками, футболистами или просто смайликами. Но наибольшим покупательским спросом пользуются «заглушки» с Путиным.

Впрочем, Кыргызстан пытается бороться не только с курением табака. Бич страны - насвай. Медики отмечают, что в Кыргызстане курение фабричных сигарет среди подростков снизилось за счет употребления насвая. Сейчас в республике пытаются разработать законопроект, запрещающий продажу и этого продукта.

А как вы относитесь к общепринятой борьбе с курением, которую ведут в наших странах? Поделитесь своим мнением!