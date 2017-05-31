В рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» молодые лидеры стран Евразии - будущие политики, дипломаты, ученые и общественные деятели из 13 государств приехали на VII Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии. Делегаты выработали программные решения для расширения делового, культурного и общественно-политического сотрудничества стран Евразии.

29 мая - день Евразийской интеграции, отмечается с 2014 года, когда в Астане был подписан Договор об Евразийском экономическом союзе. VII Съезд Ассамблеи народов России и Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии был приурочен к этой дате.

Программа пребывания делегатов – молодых лидеров общественного мнения стран континента включала в себя следующие деловые мероприятия: пленарное заседание VII Съезда Ассамблеи народов России и Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии, пленарные дискуссии, Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии», мастер-классы по противодействию экстремизму, организации добровольческих отрядов, ораторскому искусству, Евразийский фестиваль молодежной науки «Все страны едут в гости к нам» и Евразийский фестиваль национальных культур «Мелодии единства».

Вместе с молодежными лидерами в Первом Съезде Ассамблеи народов Евразии приняла участие и руководитель Россотрудничества Любовь Глебова. По мнению главы Агентства, для упрочнения гуманитарных связей необходимо способствовать расширению молодежных и студенческих обменов, развитию связей между молодыми деятелями науки, литературы, искусства, создавать площадки для запуска совместных проектов.

Работа делегатов из Германии, Ирландии, Литвы, Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Черногории, Хорватии, Абхазии, Армении, Таджикистана, Кыргызстана началась с Международного молодежного форума «Новое поколение Евразии». Молодые люди изучали тонкости ораторского искусства с председателем Краснодарского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Ольгой Костюк и технологию создания добровольческих отрядов по спасению людей с ответственным секретарем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Координационного Совета Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яной Лантратовой. Был рассмотрен положительный опыт России при проведении миротворческих и гуманитарных миссий в горячих точках и местах природных катастроф.

Ключевым событием пребывания молодежных делегаций на Съезде стала форсайт-сессия «Перспективные направления работы Международного союза молодежных организаций «Молодежная Ассамблея народов Евразии». Создание молодежного крыла международной неправительственной организации «Ассамблея народов Евразии» станет мощным импульсом для установления многолетних деловых и культурных связей на Евразийском пространстве.

В рамках деловой программы делегаты обсудили также подготовку к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который будет проходить с 14 по 21 октября в Сочи и Москве.

«Реализация программы «Новое поколение» включает регулярную организацию дискуссионных площадок с молодежными лидерами общественного мнения Европейских и Азиатских стран», - сообщила руководитель Россотрудничества Любовь Глебова. Только в 2017 году состоятся не менее 35 приемов делегаций молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств.

С 2011 года (время старта программы «Новое поколение») Россию посетили более 2000 молодых представителей зарубежных государств. В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране мира 96 представительствами: 72 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах.