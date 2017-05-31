Возможность запуска новой программы поддержки МВФ для Таджикистана (Расширенный кредитный механизм МВФ в Таджикистане) рассматривается сторонами в течение четырех последних лет. Однако конкретных результатов до сих пор не удалось достичь.

«Для возобновления обсуждения программы должны быть сделаны конкретные шаги по основным направлениям реформ, опирающиеся на уже предпринятые официальными органами Таджикистана усилия», - говорится в заявлении по итогам миссии МВФ, которая посетила Таджикистан 17−30 мая этого года.

Отмечается, что эти шаги включают подготовку среднесрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей устойчивость долговой ситуации, оценку макроэкономического воздействия (на рост, экспорт и устойчивость долговой ситуации) крупных инфраструктурных проектов, а также банковские реформы.

Шаги, демонстрирующие прогресс реформ, проложат путь к возобновлению переговоров о программе, которые потребуют тщательной подготовки со стороны как официальных органов Таджикистана, так и персонала МВФ, подчеркивается в заявлении.

«Персонал МВФ будет тесно взаимодействовать с официальными органами Таджикистана в ближайшие недели, чтобы поддержать усилия правительства и НБТ по содействию макроэкономической стабильности и инклюзивному росту, и готов возобновить обсуждение программы, поддерживаемой МВФ», - подчеркивается в заявлении.

В нем также говорится, что с конца 2014 года экономика Таджикистана страдала от внешних шоков, повлиявших на экономическую уверенность, сокративших бюджетные возможности и буферные внешние резервы и усиливших факторы уязвимости.

В 2017 году, при пониженном внешнем и внутреннем спросе, бюджетной консолидации и сокращении кредитов частному сектору, сотрудники МВФ прогнозируют замедление реального экономического роста, тогда как официальные органы прогнозируют несколько более высокие его темпы. Для повышения темпов роста в среднесрочной перспективе необходимы энергичные и устойчивые реформы.

«Официальные органы Таджикистана и миссия пришли к общему мнению о значении обеспечения всеобъемлющего роста, который создавал бы рабочие места, для повышения доходов и сокращения бедности. Официальные органы и миссия согласились, что для достижения всеобъемлющего роста необходима осмотрительная макроэкономическая политика, которая укрепит экономическую уверенность, в дополнение к энергичным и устойчивым структурным реформам. В плане макроэкономической политики бюджет на 2017 год надлежащим образом направлен на снижение дефицита. Официальные органы и миссия МВФ договорились, что дефицит должен постепенно сокращаться в среднесрочной перспективе для обеспечения устойчивости долговой ситуации. Миссия также приветствовала недавние усилия по унификации официального и рыночного обменного курса и отметила, что политика гибкого валютного курса и соответствующая денежно-кредитная политика – с увеличением объема продаж нот Национального банка Таджикистана (НБТ) – удерживала бы инфляцию под контролем, восстановила доверие к сомони и содействовала восстановлению буферных резервов», - отмечают представители Фонда.

В заявлении подчеркивается, что банковская реформа имеет решающее значение для ослабления факторов макрофинансовой уязвимости, поддержки экономического роста и расширения доступа к финансовым услугам. Миссия поддерживает совершенствование банковского регулирования и надзора, мониторинга качества активов системных банков и реализацию планов урегулирования двух таких банков. Она также приветствует расширение доступа к финансовым услугам. Кроме того, миссия призвала к незамедлительному принятию мер по укреплению механизмов урегулирования банков и чрезвычайной поддержки ликвидности, мер по обеспечению устойчивой жизнеспособности двух системных банков и разработке стратегии по решению проблемы необслуживаемых кредитов и повышению прозрачности в этом секторе.

Представители МВФ считают, что продолжение энергичных структурных реформ обеспечит экономический рост, создающий рабочие места и сокращающий бедность.

В ходе своего визита они встретились с первым вице-премьером Таджикистана Давлатали Саидом, министром финансов Абдусаломом Курбониёном, министром экономики Негматулло Хикматуллозода и председателем НБТ Джамшедом Нурмахмадзода, а также другими высшими должностными лицами.

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