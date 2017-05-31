Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана направило в адрес редакции «АП» подробный комментарий о проведенной в республике кампании по иммунизации детей от кори и краснухи. Минздрав объяснил, для чего требовалась повторная вакцинация детей, которые уже были привиты от этих инфекционных заболеваний.

В рамках республиканской кампании по иммунизации против кори и краснухи, которая была проведена с 15 по 26 мая, было охвачено около 2 миллионов детей в возрасте от 1 года до 9 лет.

11:33 17 май

В Таджикистане началась массовая иммунизация детей против кори и краснухи. Дополнительная

«Согласно национальному календарю иммунизации, утвержденному приказом Минздрава от 7 августа 2014 года «0б усовершенствовании системы профилактики инфекционных заболеваний  управляемые посредством вакцин», все дети в возрасте 12 месяцев получают первую дозу, и в возрасте 6 лет получают вторую дозу вакцины против кори и краснухи. Теоретически, все дети, включенные в кампанию, получили прививку против кори и краснухи согласно национальному календарю иммунизации. Однако, с целью повышения иммунитета населения против этих заболеваний проводится массовая иммунизация детей вне зависимости от прививочного статуса, в чем и проявляется основная особенность проведения кампаний. Исключением являются дети,  получившие прививку после 15 апреля 2017 года. Их мы не прививали во время кампании. Родители должны быть проинформированы, когда, как и почему ребенку делают прививку и против каких инфекций», - сообщили в Минздраве РТ.

В комментарии министерства здравоохранения также отмечается, что риск возникновения осложнений существует при приеме любых медицинских препаратов, в том числе, и вакцин.

«После прививок могут наблюдаться слабая боль в месте инъекции, повышение температуры и общее недомогание. Но это состояние является временным, и проходит через несколько дней. В случае возникновения более серьезных побочных явлений необходимо срочно обращаться к врачу», - отмечают в Минздраве РТ.

Ведомство подчеркивает, что Закон РТ «0б иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», подписанный в декабре 2010 года, предусматривает право граждан отказаться от профилактических прививок.

Однако, отмечают в Минздраве, родители должны учитывать последствия отказа от прививок, которые защитят их ребенка от многих опасных заболеваний. «В то же время, в законе указаны и обязанности граждан и последствия неполучения вакцин, включенных в национальный календарь иммунизации», - говорится в комментарии министерства.

В Минздраве напоминают, что согласно закону «0б иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», иммунопрофилактика касается всех граждан, проживающих на территории Таджикистана, несмотря на то, являются они гражданами Таджикистана, или нет.

16:21 22 май

Иммунизация без разрешения родителей запрещена

«Во время вспышки того или иного инфекционного заболевания, согласно закону, прививки принимаются в обязательном порядке. В случае, если у граждан после прививания появляются какие-то последствия, закон предусматривает для них социальную поддержку», - отмечают в Минздраве.

В министерстве напомнили и статью 8 Закона Таджикистана «0б ответственности родителей за обучение и воспитание детей»: в этой статье прописано, что родители должны создавать условия для охраны здоровья и физического формирования ребенка.

«Родители, которые отказываются от иммунизации, подвергают риску здоровье и жизнь своих детей», - резюмировали в министерстве здравоохранения.

Напомним, прошедшая иммунизация вызвала множество споров в соцсетях между родителями.

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